Відстрочка для учителя - чи обов'язково йти бо ТЦК

Черга біля територіального центру комплектування. Фото: "АрміяInform"

Педагог має право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Але це право треба реалізувати, оформивши в ТЦК відстрочку, інакше такого громадянина мобілізують.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Затримати педагога не мали права

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його колегу, професора вищого навчального закладу, затримала група оповіщення ТЦК за те, що той не мав відстрочки від мобілізації.

"Затримувати його не мали права, адже він не порушує правила військового обліку. Максимум, що могли зробити — це вручити повістку", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли педагога можуть мобілізувати

Разом з тим, пояснив Дерій, сам по собі факт роботи військовозобов’язаного громадянина у навчальному закладі на педагогічній посаді не є захистом від мобілізації.

"Щоб не бути мобілізованим — військовозобов'язаному потрібно оформити відстрочку (подати заяву про відстрочку, довідку з ВНЗ та документ про науковий ступінь)", — підкреслив юрист.

Таким чином, резюмував Владислав Дерій, право на відстрочку працівник педагогічної сфери має реалізувати, відвідавши ТЦК. Без цього його можуть мобілізувати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право ТЦК відправляти на військово-лікарську комісію педагога.

Також ми писали про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.