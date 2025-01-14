Військово-лікарська комісія для педагогічного працівника — чи може ТЦК направляти на ВЛК працівника школи

Черга на проходження ВЛК біля ТЦК. Фото: telegraf.in.ua

Педагог, який має відстрочку від мобілізації, не повинен іти на військово-лікарську комісію до завершення відстрочки, навіть якщо це вимагають у ТЦК. Наслідком такого походу може стати мобілізація громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Ярослав Турчин.

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До юристів звернувся громадянин, який працює педагогом — і від якого у ТЦК вимагають пройти військово-лікарську комісію попри наявність відстрочки.

"Звісно, що Ви не маєте проходити медичний огляд в рамках ВЛК, адже висновок ВЛК щодо придатності — чинний лише 1 рік, а у Вас є відстрочка", — пояснив громадянину юрист Ярослав Турчин.

Як можуть мобілізувати педагога після ВЛК

До того ж, підкреслив Турчин, навіть педагогічна відстрочка може не захистити у такій ситуації його мобілізації.

"Проходження ВЛК може мати наслідком Вашої мобілізації. Просто на пару днів видалять відстрочку з бази, начебто технічний збій, і проведуть мобілізацію", — припустив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, коли вчитель отримав повістку.