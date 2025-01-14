Военно-врачебная комиссия для педагогического работника — может ли ТЦК направлять на ВВК работника школы

Очередь на прохождение ВВК возле ТЦК. Фото: telegraf.in.ua

Педагог, который имеет отсрочку от мобилизации, не должен идти на военно-врачебную комиссию до завершения отсрочки, даже если это требуют в ТЦК. Следствием такого похода может стать мобилизация гражданина.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Ярослав Турчин.

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К юристам обратился гражданин, который работает педагогом — и от которого в ТЦК требуют пройти военно-врачебную комиссию несмотря на наличие отсрочки.

"Конечно, Вы не должны проходить медицинский осмотр в рамках ВВК, ведь заключение ВВК о пригодности — действует только 1 год, а у Вас есть отсрочка", — объяснил гражданину юрист Ярослав Турчин.

Как могут мобилизовать педагога после ВВК

К тому же, подчеркнул Турчин, даже педагогическая отсрочка может не защитить в такой ситуации его мобилизации.

"Прохождение ВВК может повлечь Вашу мобилизацию. Просто на пару дней удалят отсрочку из базы, вроде бы технический сбой, и проведут мобилизацию", — предположил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должен подать в ТЦК педагог на оформление отсрочки.

Далее, мы сообщали о том, что делать, когда учитель получил повестку.