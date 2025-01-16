Відстрочка від мобілізації для студентів та учнів - список освітніх рівнів для відстрочки

Студенти в аудиторії. Фото: "Цензор.нет"

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Для того, аби отримати відстрочку, вони мають дотримуватися принципу послідовності здобутої освіти, відповідно до списку освітніх рівнів, визначених в Україні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Довідка для відстрочки студентів

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Для цього їм потрібно надати до ТЦК довідку про ЄДЕБО. У цій довідці має бути вказано, що студент не порушує принципу послідовної здобутої освіти.

Це означає, що кожен наступний освітній рівень, на якому навчається студент, є вищим за попередній.

Порядок освітніх рівнів, який не можна порушувати

Адвокат Юрій Айвазян перерахував усі ці рівні.

Перші чотири рівні — дошкільна освіта, початкова, базова середня та профільна середня освіта — не мають відношення до мобілізації, бо їх громадяни мають пройти до досягнення мобілізаційного віку.

Наступні освітні рівні розташовані у порядку зростання, як того і вимагає ЄДЕБО:

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть студенти оформити відстрочку через "Резерв+".

Також ми повідомляли про те, коли студентам можуть скасувати відстрочку.