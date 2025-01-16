Отсрочка от мобилизации для студентов и учащихся - список образовательных уровней для отсрочки

Студенты в аудитории. Фото: "Цензор.нет"

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Для того, чтобы получить отсрочку, они должны придерживаться принципа последовательности полученного образования, в соответствии со списком образовательных уровней, определенных в Украине.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Справка для отсрочки студентов

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Для этого им нужно предоставить в ТЦК справку о ЕГЭБО. В этой справке должно быть указано, что студент не нарушает принципа последовательного полученного образования.

Это означает, что каждый следующий образовательный уровень, на котором учится студент, является выше предыдущего.

Порядок образовательных уровней, который нельзя нарушать

Адвокат Юрий Айвазян перечислил все эти уровни.

Первые четыре уровня — дошкольное образование, начальное, базовое среднее и профильное среднее образование — не имеют отношения к мобилизации, потому что их граждане должны пройти до достижения мобилизационного возраста.

Следующие образовательные уровни расположены в порядке возрастания, как того и требует ЕГЭБО:

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный / образовательно-творческий) уровень высшего образования.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли студенты оформить отсрочку через "Резерв+".

Также мы сообщали о том, когда студентам могут отменить отсрочку.