Відстрочка для педагогів - чи потрібен науковий ступінь для відстрочки

Викладач без наукового ступеню — чи варто іти в ТЦК
Викладач вищого навчального закладу, який не має наукового ступеню, не має права на відстрочку від мобілізації, тому відвідувати ТЦК з цієї причини йому не варто. Натомість він може бути заброньований керівництвом вишу.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Кончак.
Хто з викладачів не отримує відстрочку
До юристів звернувся громадянин, який працює викладачем в університеті, не маючи наукового ступеню. Він пояснив, що на роботі запропонували йому самостійно оформити відстрочку від мобілізації.
"Згідно пункту 2 частини 3 статті 23 згаданого Закону, не підлягають мобілізації наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь. Ви працюєте викладачем в університеті, тобто в закладі вищої освіти, і у вас немає наукового ступеня - отже відстрочку вам не нададуть", — пояснив громадянину адвокат Дмитро Кончак.
Тому, підкреслив юрист, такому викладачу не варто іти до ТЦК самостійно.
Не відстрочка, а бронювання
Втім, зазначив адвокат, існує інший алгоритм уникнути мобілізації у такій ситуації.
"Єдиний варіант — отримати не відстрочку, а бронювання (якщо це взагалі можливо в вашому університеті)", — підкреслив Кончак.
Він додав, що у такій ситуації викладачу не потрібно нічого робити, бо списки заброньованих осіб подає роботодавець, а не самі військовозобов’язані.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.
Додамо, ми повідомляли про те, чи обов’язково педагогам оформлювати відстрочку саме в ТЦК, чи існують інші варіанти.
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