Відстрочка для педагогів - чи потрібен науковий ступінь для відстрочки

Викладач на занятті. Фото: "Львівська політехніка"

Викладач вищого навчального закладу, який не має наукового ступеню, не має права на відстрочку від мобілізації, тому відвідувати ТЦК з цієї причини йому не варто. Натомість він може бути заброньований керівництвом вишу.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Кончак.

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Хто з викладачів не отримує відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який працює викладачем в університеті, не маючи наукового ступеню. Він пояснив, що на роботі запропонували йому самостійно оформити відстрочку від мобілізації.

"Згідно пункту 2 частини 3 статті 23 згаданого Закону, не підлягають мобілізації наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь. Ви працюєте викладачем в університеті, тобто в закладі вищої освіти, і у вас немає наукового ступеня - отже відстрочку вам не нададуть", — пояснив громадянину адвокат Дмитро Кончак.

Тому, підкреслив юрист, такому викладачу не варто іти до ТЦК самостійно.

Не відстрочка, а бронювання

Втім, зазначив адвокат, існує інший алгоритм уникнути мобілізації у такій ситуації.

"Єдиний варіант — отримати не відстрочку, а бронювання (якщо це взагалі можливо в вашому університеті)", — підкреслив Кончак.

Він додав, що у такій ситуації викладачу не потрібно нічого робити, бо списки заброньованих осіб подає роботодавець, а не самі військовозобов’язані.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи обов’язково педагогам оформлювати відстрочку саме в ТЦК, чи існують інші варіанти.