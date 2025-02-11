Отказ получить повестку — санкции ТЦК за отказ взять повестку

Группа оповещения ТЦК общается с военнообязанным. Фото: vinnitsa.info

Военнообязанный гражданин может отказаться получать повестку от ТЦК, тогда представители центра комплектования должны оформить акт отказа. Этот акт передается руководителю ТЦК для оформления административной ответственности гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Если военнообязанный гражданин не захочет получать повестку, это повлечет за собой соответствующие действия со стороны представителей территориального центра комплектования.

"В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки представителем, который уполномочен вручать повестки, составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки объявляется гражданину", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Кому и зачем передается акт об отказе гражданина от повестки

Этот документ, подчеркнул юрист, передается руководителю территориального центра комплектования.

"Акт отказа от получения повестки регистрируется в районном (городском) ТЦК для принятия мер к привлечению правонарушителя к административной ответственности", — отметил Айвазян.

Таким образом, отказ от повестки является административным правонарушением, следствием чего может стать штраф от ТЦК.

Напомним, мы ранее сообщали о том, выпишет ли ТЦК штраф, если гражданин не заберет повестку с почты.

Добавим, мы писали о том, влияют ли штрафы за неполученные повестки на оформление отсрочки от мобилизации.