Відмова отримати повістку — санкції ТЦК за відмову взяти повістку

Група оповіщення ТЦК спілкується з військовозобов’язаним. Фото: vinnitsa.info

Військовозобов’язаний громадянин може відмовитися отримувати повістку від ТЦК, тоді представники центру комплектування мають оформити акт відмови. Цей акт передається керівнику ТЦК для оформлення адміністративної відповідальності громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Який документ оформлюється після відмови від повістки

Якщо військовозобов’язаний громадянин не захоче отримувати повістку, це потягне за собою відповідні дії з боку представників територіального центру комплектування.

"У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Кому і навіщо передається акт про відмову громадянина від повістки

Цей документ, підкреслив юрист, передається керівнику територіального центру комплектування.

"Акт відмови від отримання повістки реєструється в районному (міському) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності", — зазначив Айвазян.

Таким чином, відмова від повістки є адміністративним правопорушенням, наслідком чого може стати штраф від ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, чи випише ТЦК штраф, якщо громадянин не забере повістку з пошти.

Додамо, ми писали про те, чи впливають штрафи за неотримані повістки на оформлення відстрочки від мобілізації.