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Главная ТЦК Новые правила бронирования раскритиковали из-за рисков для бизнеса

Новые правила бронирования раскритиковали из-за рисков для бизнеса

Ua ru
17 октября 2026 00:35
Критически важные предприятия: что хотят изменить в бронировании
Верховная Рада Украины. Фото иллюстративное

Экономические аналитические центры выступили против предложенного механизма изменения правил бронирования военнообязанных. В открытом письме к руководству страны и профильным ведомствам они заявили, что документ в нынешнем виде может не обеспечить заявленные цели и создать дополнительные сложности для предприятий. В числе главных замечаний — увеличение сроков рассмотрения заявок и неопределенность при отмене статуса критически важной компании.

Отдельные вопросы у экспертов вызвали полномочия нового Координационного центра и порядок принятия им решений, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины Ярослава Железняка. 

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Какие положения вызвали вопросы

Авторы обращения считают, что изменения требуют дополнительной проработки с учетом возможных последствий для экономики и обороны. Согласно анализу авторов письма, срок определения предприятия критически важным может увеличиться с 10 до 17 рабочих дней. При этом для некоторых процедур, в том числе увеличения лимита бронирования и отмены статуса, проект не предусматривает конкретных сроков. Претензии касаются и Координационного центра: несмотря на заявленный консультативный статус, его рекомендации могут стать основанием для лишения предприятия критического статуса. По мнению аналитиков, в проекте недостаточно четко прописаны основания для таких решений, порядок уведомления компании, возможность предоставить объяснения и механизм обжалования.

Почему эксперты говорят о рисках

Еще одна претензия связана с составом центра: представители бизнеса в него не включены. Авторы обращения также указывают на отсутствие предусмотренной публикации протоколов и на замечания со стороны государственных органов. По их данным, Министерство юстиции обратило внимание на несоответствие отдельных полномочий консультативному статусу органа, Министерство цифровой трансформации — на риск дублирования функций, а Министерство энергетики выступило против предложенного подхода. Кроме того, аналитики сообщили о выводах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 12 октября, в которых отмечены коррупциогенные факторы.

Авторы письма обращают внимание и на то, что проект, по их оценке, не сопровождается полноценным анализом последствий для предприятий, энергетической системы и государственного бюджета. Они также заявляют, что публичного обсуждения с бизнесом не проводилось. В качестве одного из аргументов разработчика, отраженных в протоколе, аналитики приводят ссылку на решение Ставки Верховного главнокомандующего.

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Что предлагают изменить

Экономические организации призывают приостановить пересмотр критериев критичности до доработки документа и предусмотреть 90-дневный переходный период для действующих бронирований. Среди других предложений — закрепить исчерпывающий перечень оснований для отмены статуса критически важного предприятия, обеспечить возможность предоставить объяснения и обжаловать решение, а Координационному центру оставить исключительно консультативные функции.

Эти инициативы отражают позицию авторов открытого письма и пока не означают изменения действующих правил. Дальнейшее решение зависит от того, как правительство рассмотрит замечания и предложения.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что будет с военнообязанными украинцами в случае, если им за границей пришла повестка в Viber. 

Также Новини.LIVE писали, в ближайшем будещем часть функций ТЦК и СП по взаимодействию с мобилизованными гражданами могут передать Нацполиции Украины. 

Кабинет министров Верховная Рада мобилизация бронирование война в Украине
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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