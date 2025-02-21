Если не приехал в ТЦК по повестке - сколько времени имеет военнообязанный

Военнообязанные граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Если военнообязанный гражданин по уважительным причинам не смог прибыть в ТЦК, он должен в течение трех дней сообщить территориальный центр комплектования о наличии этой причины. А в дальнейшем в семидневный срок гражданин должен явиться в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Уважительные причины неявки по повестке

Получив повестку, военнообязанный гражданин должен в определенный в повестке день явиться в территориальный центр комплектования.

Впрочем, существуют уважительные причины, которые могут помешать гражданину сделать это — в частности, болезнь, стихийное бедствие или смерть близкого человека.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что надо делать в такой ситуации, чтобы не получить штраф от ТЦК.

Оповещение о проблемах и прибытие в ТЦК

Для начала гражданин должен в трехдневный срок, начиная с даты, указанной в повестке, проинформировать территориальный центр комплектования об уважительной причине неприбытия.

В дальнейшем в срок, не превышающий семь календарных дней, военнообязанный должен все же прибыть в ТЦК по повестке.

Напомним, мы ранее сообщали обо всем списке уважительных причин неявки в ТЦК по повестке.

Добавим, мы писали о том, какие санкции ждут военнообязанного гражданина за опоздание в ТЦК.