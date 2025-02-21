Если не приехал в ТЦК по повестке - сколько времени имеет военнообязанный

Невозможность прибыть в ТЦК по повестке — что делать
Если военнообязанный гражданин по уважительным причинам не смог прибыть в ТЦК, он должен в течение трех дней сообщить территориальный центр комплектования о наличии этой причины. А в дальнейшем в семидневный срок гражданин должен явиться в ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Уважительные причины неявки по повестке
Получив повестку, военнообязанный гражданин должен в определенный в повестке день явиться в территориальный центр комплектования.
Впрочем, существуют уважительные причины, которые могут помешать гражданину сделать это — в частности, болезнь, стихийное бедствие или смерть близкого человека.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что надо делать в такой ситуации, чтобы не получить штраф от ТЦК.
Оповещение о проблемах и прибытие в ТЦК
Для начала гражданин должен в трехдневный срок, начиная с даты, указанной в повестке, проинформировать территориальный центр комплектования об уважительной причине неприбытия.
В дальнейшем в срок, не превышающий семь календарных дней, военнообязанный должен все же прибыть в ТЦК по повестке.
Напомним, мы ранее сообщали обо всем списке уважительных причин неявки в ТЦК по повестке.
Добавим, мы писали о том, какие санкции ждут военнообязанного гражданина за опоздание в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!