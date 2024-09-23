Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Не з'явився до ТЦК — увесь список поважних причин arrow

Не з'явився до ТЦК — увесь список поважних причин

23 вересня 2024 23:52
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Неявка до ТЦК - поважні причини неявки до ТЦК - коли за неявку до ТЦК не карають
Черга в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин може проігнорувати припис у повістці, якщо має поважні причини для неприбуття. Та про ці причини він має повідомити територіальний центр комплектування протягом трьох днів.

Про це йдеться у матеріалі "ТСН".

Читайте також:

Коли можна не з’являтися до ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, отримавши повістку, має з’явитися до територіального центру комплектування у визначений в повістці час.

Неявка за повісткою може обернутися для громадянина адміністративною, навіть кримінальною відповідальністю.

Втім, існує ціла низка причин для неприбуття, які вважаються поважними і дозволяють порушити припис, зазначений у повістці.

Список поважних причин для неприбуття до ТЦК

Законодавство визначає як поважні для неприбуття до ТЦК такі причини:

  • стихійні лиха;
  • хвороба самого громадянина;
  • військові дії на відповідній території та їх наслідки;
  • смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби);
  • смерть близького родича дружини (чоловіка).

У випадку, якщо з військовозобов’язаним громадянином сталася одна з таких причин, він має протягом трьох днів повідомити про це до ТЦК.

А потім, протягом семи календарних днів, ця особа має все ж прибути до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки днів має з моменту відправлення повістки має військовозобов’язаний для того, аби з’явитися до ТЦК.

Додамо, юристи пояснили, що робити, якщо повістка прийшла з "чужого" ТЦК.

стихійне лихо повістки ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

00:10 Росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблий і поранені

00:06 Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

23 вересня 2024

23:58 Зеленський зустрівся з прем'єром Японії — про що говорили

23:53 На Рівненщині жінка повідомляла про місця видачі повісток — що вирішив суд

23:52 Не з'явився до ТЦК — увесь список поважних причин

23:47 В Міноборони пояснили, як ШІ допомагає виявляти ворожі цілі

23:40 Зеленський виступив на Саміті майбутнього — головні заяви

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

23:35 Президент Ірану висловив готовність до переговорів щодо війни в Україні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

22:48 На Львівщині чоловік проігнорував повістку, бо зламалося авто — що вирішив суд

Термінова новина

00:10 Росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблий і поранені

00:06 Зійтись десь посередині — президент Чехії про переговори Києва та Москви

23 вересня 2024

23:58 Зеленський зустрівся з прем'єром Японії — про що говорили

23:53 На Рівненщині жінка повідомляла про місця видачі повісток — що вирішив суд

23:52 Не з'явився до ТЦК — увесь список поважних причин

23:47 В Міноборони пояснили, як ШІ допомагає виявляти ворожі цілі

23:40 Зеленський виступив на Саміті майбутнього — головні заяви

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

23:35 Президент Ірану висловив готовність до переговорів щодо війни в Україні

22:48 На Львівщині чоловік проігнорував повістку, бо зламалося авто — що вирішив суд

22:20 На відновлення енергетики України за два роки зібрали величезну суму, — Блінкен

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті