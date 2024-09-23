Неявка до ТЦК - поважні причини неявки до ТЦК - коли за неявку до ТЦК не карають

Черга в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин може проігнорувати припис у повістці, якщо має поважні причини для неприбуття. Та про ці причини він має повідомити територіальний центр комплектування протягом трьох днів.

Про це йдеться у матеріалі "ТСН".

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Військовозобов’язаний громадянин, отримавши повістку, має з’явитися до територіального центру комплектування у визначений в повістці час.

Неявка за повісткою може обернутися для громадянина адміністративною, навіть кримінальною відповідальністю.

Втім, існує ціла низка причин для неприбуття, які вважаються поважними і дозволяють порушити припис, зазначений у повістці.

Список поважних причин для неприбуття до ТЦК

Законодавство визначає як поважні для неприбуття до ТЦК такі причини:

стихійні лиха;

хвороба самого громадянина;

військові дії на відповідній території та їх наслідки;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби);

смерть близького родича дружини (чоловіка).

У випадку, якщо з військовозобов’язаним громадянином сталася одна з таких причин, він має протягом трьох днів повідомити про це до ТЦК.

А потім, протягом семи календарних днів, ця особа має все ж прибути до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки днів має з моменту відправлення повістки має військовозобов’язаний для того, аби з’явитися до ТЦК.

Додамо, юристи пояснили, що робити, якщо повістка прийшла з "чужого" ТЦК.