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Повістка від ТЦК — скільки часу має військовозобов'язаний

18 вересня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістки від ТЦК - коли громадянин має виконати припис у повістці
Особисте вручення повістки військовозобов’язаному громадянину. Фото: volyn24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжують вручати — особисто чи через пошту — повістки військовозобов’язаним. Громадянин, згідно із законом, має до 14 днів з моменту відправлення повістки для того, аби з’явитися у ТЦК.

Про це розповів адвокат Андрій Приходько.

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Як вручають повістки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, пов’язаний, зокрема, із оповіщенням військовозобов’язаних громадян за допомогою повісток.

Повістки можуть бути або вручені особисто, або переслані поштою — причому навіть якщо громадянин відмовиться отримувати це відправлення, згідно із новим законом повістка все одно буде вважатися врученою.

Скільки часу надає закон на виконання вимоги, вказаної у повістці

Адвокат Андрій Приходько зазначив, що вручення повістки військовозобов’язаному громадянину не означає, що його відразу відправлять на військову службу.

Крім того, закон визначає, що громадяни мають певний час для того, аби з’явитися до ТЦК.

"Тобто фактично в особи є 14 днів з моменту, коли повістка була відправлена, і до моменту, коли ви повинні з'явитися", — підкреслив юрист.

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