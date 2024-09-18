Повестки от ТЦК – когда гражданин должен выполнить предписание в повестке

Личное вручение повестки военнообязанному гражданину. Фото: volyn24

В Украине продолжают вручать — лично или через почту — повестки военнообязанным. Гражданин по закону имеет до 14 дней с момента отправки повестки для того, чтобы явиться в ТЦК.

Об этом рассказал адвокат Андрей Приходько.

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Как вручают повестки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, связанный, в частности, с оповещением военнообязанных граждан с помощью повесток.

Повестки могут быть либо вручены лично, либо пересланы по почте — причем даже если гражданин откажется получать эту отправку, по новому закону повестка все равно будет считаться врученной.

Сколько времени предоставляет закон на выполнение требования, указанного в повестке

Адвокат Андрей Приходько отметил, что вручение повестки военнообязанному гражданину не означает, что его сразу отправят на военную службу.

Кроме того, закон определяет, что граждане имеют определенное время для того, чтобы явиться в ТЦК.

"То есть фактически у человека есть 14 дней с момента, когда повестка была отправлена, и до момента, когда вы должны явиться", — подчеркнул юрист.