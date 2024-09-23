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Не явился в ТЦК — весь список уважительных причин

23 сентября 2024 23:52
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Неявка в ТЦК - уважительные причины неявки в ТЦК - когда за неявку в ТЦК не наказывают
Очередь в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин может проигнорировать предписание в повестке, если у него есть уважительные причины для неприбытия. Но об этих причинах он должен сообщить территориальному центру комплектования в течение трех дней.

Об этом говорится в материале "ТСН".

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Военнообязанный гражданин, получив повестку, должен явиться в территориальный центр комплектования в указанное в повестке время.

Неявка по повестке может обернуться для гражданина административной и даже уголовной ответственностью.

Впрочем, существует целый ряд причин для неприбытия, которые считаются уважаемыми и позволяют нарушить предписание, указанное в повестке.

Список уважительных причин для неприбытия в ТЦК

Законодательство определяет как важные для неприбытия в ТЦК следующие причины:

  • стихийные бедствия;
  • болезнь самого гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия;
  • смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы);
  • смерть близкого родственника жены (мужа).

В случае, если с военнообязанным гражданином произошла одна из таких причин, он должен в течение трех дней сообщить об этом ТЦК.

А затем, в течение семи календарных дней, этот человек должен все же прибыть в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько дней имеет с момента отправки повестки военнообязанный для того, чтобы явиться в ТЦК.

Добавим, юристы объяснили, что делать, если повестка пришла из "чужого" ТЦК.

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