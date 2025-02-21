Якщо не приїхав в ТЦК за повісткою - скільки часу має військовозабовязаний

Військовозобов’язані громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Якщо військовозобов’язаний громадянин з поважних причин не зміг прибути до ТЦК, він мусить протягом трьох днів повідомити територіальний центр комплектування про наявність цієї причини. А надалі у семиденний строк громадянин повинен з’явитися до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Поважні причини неприбуття за повісткою

Отримавши повістку, військовозобов’язаний громадянин повинен у визначений в повістці день з’явитися в територіальному центрі комплектування.

Втім, існують поважні причини, які можуть завадити громадянину зробити це — зокрема, хвороба, стихійне лихо чи смерть близької людини.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що треба робити у такій ситуації, аби не отримати штраф від ТЦК.

Сповіщення про проблеми та прибуття до ТЦК

Для початку громадянин повинен у триденний строк, починаючи від дати, вказаній у повістці, поінформувати територіальний центр комплектування про поважну причину неприбуття.

Надалі у строк, що не перевищує сім календарних днів, військовозобов’язаний мусить все ж прибути до ТЦК за повісткою.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про увесь список поважних причин неприбуття до ТЦК за повісткою.

Додамо, ми писали про те, які санкції чекають на військовозобов’язаного громадянина за запізнення до ТЦК.