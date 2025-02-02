Бронирование от мобилизации - что делать, когда не бронируют из-за пребывания в розыске

Гражданин в ТЦК. Фото: УНІАН

Если военнообязанного гражданина не смогли забронировать из-за объявления его ТЦК в розыск, надо сначала выяснить причину розыска. Если причиной является реальное нарушение правил воинского учета, то придется посетить территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Основание для розыска

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что предприятие, на котором он работает, не может его забронировать из-за того, что гражданина подали в розыск.

"Для начала нужно понять, на каком основании ТЦК подал Вас в розыск. Или это ошибка, была ли повестка по которой Вы не явились и т.д.", — подчеркнул в своем ответе адвокат Юрий Айвазян.

Когда для оформления бронирования надо посетить ТЦК

По словам юриста, если представление в розыск является ошибочным или неправомерным, то можно попробовать решить этот вопрос дистанционно.

"Если же дело действительно заключается в нарушении Вами правил воинского учета, то, скорее всего, вопрос нужно будет решать только в ТЦК", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право ТЦК отправлять повестку наперед, на дату после завершения бронирования гражданина.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК аннулировать бронирование в 2025 году.