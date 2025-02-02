Бронирование от мобилизации - что делать, когда не бронируют из-за пребывания в розыске

Невозможность бронирования из-за розыска — надо ли идти в ТЦК
Если военнообязанного гражданина не смогли забронировать из-за объявления его ТЦК в розыск, надо сначала выяснить причину розыска. Если причиной является реальное нарушение правил воинского учета, то придется посетить территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Основание для розыска
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что предприятие, на котором он работает, не может его забронировать из-за того, что гражданина подали в розыск.
"Для начала нужно понять, на каком основании ТЦК подал Вас в розыск. Или это ошибка, была ли повестка по которой Вы не явились и т.д.", — подчеркнул в своем ответе адвокат Юрий Айвазян.
Когда для оформления бронирования надо посетить ТЦК
По словам юриста, если представление в розыск является ошибочным или неправомерным, то можно попробовать решить этот вопрос дистанционно.
"Если же дело действительно заключается в нарушении Вами правил воинского учета, то, скорее всего, вопрос нужно будет решать только в ТЦК", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право ТЦК отправлять повестку наперед, на дату после завершения бронирования гражданина.
Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК аннулировать бронирование в 2025 году.
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