Бронювання від мобілізації - що робити, коли не бронюють через перебування у розшуку

Громадянин у ТЦК. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов'язаного громадянина не змогли забронювати через оголошення його ТЦК у розшук, треба спочатку з’ясувати причину розшуку. Якщо причиною є реальне порушення правил військового обліку, то доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Підстава для розшуку

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що підприємство, на якому він працює, не може його забронювати через, те що громадянина подали у розшук.

"Для початку потрібно зрозуміти, на якій підставі ТЦК подав Вас у розшук. Чи це помилка, чи була повістка за якою Ви не з'явилися тощо", — підкреслив у своїй відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Коли для оформлення бронювання треба відвідати ТЦК

За словами юриста, якщо подання в розшук є помилковим або ж неправомірним, то можна спробувати вирішити це питання дистанційно.

"Якщо ж справа дійсно полягає у порушенні Вами правил військового обліку, то, скоріше за все, питання потрібно буде вирішувати тільки в ТЦК", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право ТЦК відправляти повістку наперед, на дату після завершення бронювання громадянина.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК анулювати бронювання в 2025 році.