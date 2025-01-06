Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Крещение 2025 — поздравления, картинки с великим праздником arrow

Крещение 2025 — поздравления, картинки с великим праздником

6 января 2025 00:11
Светлана Конюшенко - Редактор
С Крещением 2025 — картинки, теплые слова в прозе и стихах
Молодая девушка в проруби на Крещение. Фото: Alamy
Светлана Конюшенко - Редактор

Праздник Крещения с недавних пор отмечается шестого января, а это отличный повод, чтобы сказать своим самым близким приятные слова. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить родных с этим великим праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших поздравлений.

Читайте также:

Как можно поздравить с Крещением в стихах

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

Как поздравить с Крещением в прозе

В этот великий день позволь мне тебя поздравить с этим христианским праздником! Пусть в твоем доме всегда царит мир и согласие, а в сердце — любовь и счастье. Желаю тебе радости и мирного неба над головой! С праздником!

***

С праздником Крещения! Желаю, чтобы вся чистая вода смыла все печали и невзгоды в вашей жизни. Пусть дома всегда будет мир, в сердце — тепло, а в окружении — самые родные люди. Поздравляю!

***

Поздравляю с этим великим христианским праздником и желаю всего наилучшего! Пусть в вашей жизни всегда царит мир и согласие. С Крещением!

Как можно тепло поздравить с Крещением — яркие открытки

Открытка
Поздравление с праздником Крещения. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с праздником Крещения. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с праздником Крещения. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно нырять в прорубь на Крещение, чтобы не заболеть.

Ранее мы рассказывали о том, когда и как правильно святить воду на Крещение.

Также мы сообщали о том, когда в Украине будет Масленица в 2025 году.

праздники поздравления стихи Крещение проза

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:33 В 2008 году Украина могла быть в НАТО — кто проголосовал против

00:07 На Киевщине раздаются взрывы — что известно

5 января 2025

23:58 Лукашенко извинялся и просил атаковать НПЗ — заявление Зеленского

23:58 Зеленский раскритиковал гарантов Будапештского меморандума

23:57 Били по рукам всех — Зеленский о коррупции во время войны

23:54 Открытие аэропортов Украины — Зеленский назвал условия

23:35 Зеленский объяснил, поедет ли он на инаугурацию Трампа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:34 Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

23:23 Тревога на Киевщине и в ряде других областей — какая опасность

23:08 Зима покажет характер — какой будет погода в Харькове завтра

00:33 В 2008 году Украина могла быть в НАТО — кто проголосовал против

00:07 На Киевщине раздаются взрывы — что известно

5 января 2025

23:58 Лукашенко извинялся и просил атаковать НПЗ — заявление Зеленского

23:58 Зеленский раскритиковал гарантов Будапештского меморандума

23:57 Били по рукам всех — Зеленский о коррупции во время войны

23:54 Открытие аэропортов Украины — Зеленский назвал условия

23:35 Зеленский объяснил, поедет ли он на инаугурацию Трампа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:34 Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

23:23 Тревога на Киевщине и в ряде других областей — какая опасность

23:08 Зима покажет характер — какой будет погода в Харькове завтра

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья