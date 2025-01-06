С Крещением 2025 — картинки, теплые слова в прозе и стихах

Молодая девушка в проруби на Крещение. Фото: Alamy

Праздник Крещения с недавних пор отмечается шестого января, а это отличный повод, чтобы сказать своим самым близким приятные слова. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить родных с этим великим праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших поздравлений.

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Как можно поздравить с Крещением в стихах

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

Как поздравить с Крещением в прозе

В этот великий день позволь мне тебя поздравить с этим христианским праздником! Пусть в твоем доме всегда царит мир и согласие, а в сердце — любовь и счастье. Желаю тебе радости и мирного неба над головой! С праздником!

***

С праздником Крещения! Желаю, чтобы вся чистая вода смыла все печали и невзгоды в вашей жизни. Пусть дома всегда будет мир, в сердце — тепло, а в окружении — самые родные люди. Поздравляю!

***

Поздравляю с этим великим христианским праздником и желаю всего наилучшего! Пусть в вашей жизни всегда царит мир и согласие. С Крещением!

Как можно тепло поздравить с Крещением — яркие открытки

Поздравление с праздником Крещения. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с праздником Крещения. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с праздником Крещения. Фото иллюстративное: Pinterest

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