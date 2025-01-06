С Крещением 2025 — картинки, теплые слова в прозе и стихах

Крещение 2025 — поздравления, картинки с великим праздником
Праздник Крещения с недавних пор отмечается шестого января, а это отличный повод, чтобы сказать своим самым близким приятные слова. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить родных с этим великим праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится подборкой самых лучших поздравлений.
Как можно поздравить с Крещением в стихах
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода Свята.
Хай Свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
Как поздравить с Крещением в прозе
В этот великий день позволь мне тебя поздравить с этим христианским праздником! Пусть в твоем доме всегда царит мир и согласие, а в сердце — любовь и счастье. Желаю тебе радости и мирного неба над головой! С праздником!
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С праздником Крещения! Желаю, чтобы вся чистая вода смыла все печали и невзгоды в вашей жизни. Пусть дома всегда будет мир, в сердце — тепло, а в окружении — самые родные люди. Поздравляю!
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Поздравляю с этим великим христианским праздником и желаю всего наилучшего! Пусть в вашей жизни всегда царит мир и согласие. С Крещением!
Как можно тепло поздравить с Крещением — яркие открытки
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