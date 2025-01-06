З Водохрещем 2025 — картинки, теплі слова у прозі та віршах

Молода дівчина в ополонці на Водохреща. Фото: Alamy

Свято Водохреща від недавніх пір відзначається шостого січня, а це чудова нагода, щоб сказати своїм найближчим приємні слова. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати рідних з цим великим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих привітань.

Читайте також:

Як можна привітати з Водохрещем у віршах

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

З вечерею усіх смачною,

З Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

Як привітати з Водохрещем у прозі

У цей великий день дозволь мені тебе привітати з цим християнським святом! Нехай у твоїй оселі завжди панує мир і злагоду, а в серці – любов і щастя. Бажаю тобі радості та мирного неба над головою! Зі святом!

***

Зі святом Водохреща! Бажаю, щоб вся чиста вода змила всі печалі та негаразди у вашому житті. Нехай вдома завжди буде мир, в серці — тепло, а в оточенні — найрідніші люди. Вітаю!

***

Вітаю з цим великим християнським святом і бажаю всього найкращого! Нехай у вашому житті завжди панує мир і злагода. З Водохрещем!

Як можна тепло привітати з Водохрещем — яскраві листівки

Привітання зі святом Водохреща. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання зі святом Водохреща. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання зі святом Водохреща. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно пірнати в ополонку на Водохреща, щоб не захворіти.

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно святити воду на Водохреща.

Також ми повідомляли про те, коли в Україні буде Масляна в 2025 році.