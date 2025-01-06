З Водохрещем 2025 — картинки, теплі слова у прозі та віршах

Водохреща 2025 — привітання, картинки з великим святом
Свято Водохреща від недавніх пір відзначається шостого січня, а це чудова нагода, щоб сказати своїм найближчим приємні слова. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати рідних з цим великим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться добіркою найкращих привітань.
Як можна привітати з Водохрещем у віршах
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода Свята.
Хай Свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
З вечерею усіх смачною,
З Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
Як привітати з Водохрещем у прозі
У цей великий день дозволь мені тебе привітати з цим християнським святом! Нехай у твоїй оселі завжди панує мир і злагоду, а в серці – любов і щастя. Бажаю тобі радості та мирного неба над головою! Зі святом!
***
Зі святом Водохреща! Бажаю, щоб вся чиста вода змила всі печалі та негаразди у вашому житті. Нехай вдома завжди буде мир, в серці — тепло, а в оточенні — найрідніші люди. Вітаю!
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Вітаю з цим великим християнським святом і бажаю всього найкращого! Нехай у вашому житті завжди панує мир і злагода. З Водохрещем!
Як можна тепло привітати з Водохрещем — яскраві листівки
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