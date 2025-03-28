Переход на летнее время 2025 в Украине — как пережить перевод часов без стресса

Девушка проснулась от будильника. Фото: freepik.com

Уже совсем скоро украинцы снова перейдут на летнее время. Однако перевод часов обычно сопровождается значительным стрессом для организма. Это может ухудшить самочувствие, вызвать нарушения сна, снижение концентрации и повышение уровня тревожности. В зоне особого риска люди с хроническими заболеваниями и люди, у которых фиксированный рабочий график.

Чтобы пережить переход на летнее время без лишних нервов и стресса, делимся простыми советами.

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Когда переводить часы на летнее время в 2025 году

В этом году переход на летнее время в Украине состоится в ночь с 29 на 30 марта. В 03:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед — на 04:00. Это означает, что ночь станет короче на один час, а день начнется раньше.

Современные электронные устройства, как смартфоны и компьютеры, автоматически изменят время, но механические часы, часы в автомобилях и бытовые приборы придется перевести вручную.

Девушка переводит часы. Фото: depositphotos.com

Как перевод часов влияет на наш организм

Переход на летнее время может оказать значительное влияние на здоровье человека. Даже небольшая смена времени, которая нарушает привычный режим сна, может вызвать такие проблемы, как:

нарушение сна и бессонница;

повышенная усталость;

сонливость;

снижение концентрации и работоспособности;

рост уровня стресса;

расстройства аппетита;

колебания настроения и повышенная раздражительность.

Особенно сложно адаптироваться к смене времени людям, чья работа имеет фиксированный график. В среднем организму требуется от 3 до 10 дней для полной адаптации к новому режиму.

Этот переход тяжелее переживают люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и дети. По данным исследований, в первые дни после перевода часов возрастает количество обращений к врачам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий из-за сниженного внимания водителей.

Девушка испытывает сонливость. Фото: freepik.com

Как пережить переход на летнее время без стресса

Чтобы смягчить влияние перевода часов на организм, врачи советуют несколько простых, но эффективных мер:

Постепенно адаптируйтесь к новому режиму. Начните менять время сна еще за несколько дней до перехода на летнее время. Ложитесь спать на 10-15 минут раньше каждый вечер. Это поможет организму привыкнуть к новым условиям без сильного стресса. Придерживайтесь регулярного режима сна. В первые дни после перевода часов важно спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет организму быстрее настроиться на новый режим. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя. В период адаптации старайтесь уменьшить потребление кофеина и алкоголя, особенно вечером, поскольку они могут ухудшить качество сна. Будьте активными. Регулярные физические упражнения помогают нормализовать биоритмы и улучшить сон. Однако важно избегать интенсивных тренировок ближе к вечеру. Проводите больше времени на свежем воздухе. Прогулки на свежем воздухе, особенно утром, помогут организму быстрее адаптироваться к изменениям в режиме дня. Правильное питание. Легкий ужин за несколько часов до сна поможет быстрее заснуть. Избегайте тяжелой пищи и больших порций вечером. Создайте комфортные условия для сна. Темная, тихая и прохладная спальня будет способствовать лучшему отдыху. Используйте маску для сна или плотные шторы, чтобы заблокировать свет.

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