Сонячне затемнення 29 березня 2025 — що не можна робити, щоб не накликати нещастя

Вплив сонячного затемнення на життя. Колаж: Новини.LIVE

Вже у цю суботу, 29 березня, Україна разом з усім світом стане свідком рідкісного астрономічного явища — часткового сонячного затемнення. Це енергетично насичений час, який несе оновлення та впливає на внутрішній стан людини. Щоб максимально підготуватися до цієї події, важливо знати, чого варто уникати та які ритуали допоможуть налаштуватися на позитивні зміни.

Щоб уникнути нещасть та залучити удачу в життя, розповідаємо, що категорично не можна робити, а що робити корисно під час сонячного затемнення 29 березня 2025 року.

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Коли відбудеться сонячне затемнення — точний час

2025 року березневе сонячне затемнення відбуватиметься при новому Місяці, коли супутник Землі частково закриє Сонце.

В Україні часткове сонячне затемнення буде спостерігатися переважно у північних і західних регіонах. У центральних регіонах затемнення буде менш помітним: у Києві максимальна фаза досягне лише 0,6 %. Найкращий час для спостереження — між 13:00 та 14:00 за київським часом.

Попри те, що сонячне затемнення буде частковим, його вплив на людей буде сильним й відчуватиметься ще кілька тижнів після події.

Часткове сонячне затемнення. Фото: shutterstock.com

Як сонячне затемнення вплине на життя

Сонячне затемнення 29 березня відбуватиметься у знаку Овна. Затемнення в Овні завжди пов'язане з початком нового циклу, проте цей початок не обов'язково легкий.

Цей період може супроводжуватись внутрішнім конфліктом, перепадами настрою, імпульсивністю, бажанням звільнитись від зовнішнього контролю або обмежень. Ймовірні затримки, непорозуміння, повернення старих питань. Деякі люди можуть відчувати втому, головний біль або безсоння. Причому вплив затемнення може особливо сильно відчуватися три дні до події та три дні після.

Вплив сонячного затемнення на людину. Колаж: Новини.LIVE

Як підготуватися до сонячного затемнення

Щоб цей період пройшов без зайвого стресу та напруження, варто завчасно до нього підготуватися. Езотерики та астрологи рекомендують наступне, щоб налаштуватися на гармонію та використати цю подію собі на користь:

Зменшення навантаження — уникайте стресових ситуацій у цей день. Очищення простору — перед затемненням проведіть енергетичне очищення будинку, використовуючи ароматичні палички або ефірні олії. Духовна практика — медитація, молитви та афірмації допоможуть зосередитися на внутрішньому балансі та залучити позитивні зміни. Ритуал відпускання минулого — затемнення вважається потужним часом для завершення старих етапів життя. Напишіть на аркуші все, що хочете відпустити, і спаліть його, уявляючи, як негативні енергії розчиняються. Захисні обереги — носіть прикраси з місячним каменем, обсидіаном або лабрадоритом, щоб зберегти енергетичну рівновагу. Практика усамітнення — затемнення може загострювати емоції, тому цей час краще провести у спокійній атмосфері, уникаючи конфліктів і метушні.

Сонячне затемнення. Фото: shutterstock.com

Що не можна робити у сонячне затемнення 29 березня

Щоб уникнути нещасть та бід у час сонячного затемнення категорично не можна:

приймати важливі рішення — затемнення може впливати на раціональне мислення;

— затемнення може впливати на раціональне мислення; розпочинати нові проєкти — цей період вважається нестабільним для початку чогось нового;

— цей період вважається нестабільним для початку чогось нового; підписувати важливі документи — високий ризик помилок і невдалих угод;

— високий ризик помилок і невдалих угод; конфліктувати та з'ясовувати стосунки — емоційний фон може бути нестабільним;

— емоційний фон може бути нестабільним; зловживати алкоголем та важкою їжею — організм може гостро реагувати на ці подразники;

— організм може гостро реагувати на ці подразники; відвідувати людні місця — підвищена енергетична напруга може призвести до емоційного виснаження;

— підвищена енергетична напруга може призвести до емоційного виснаження; ділитися особистими планами — затемнення вважається часом, коли краще зберігати свої наміри в секреті, щоб уникнути енергетичного впливу оточення.

Вплив сонячного затемнення на людину. Колаж: Новини.LIVE

Що корисно робити у сонячне затемнення

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете мінімізувати можливий негативний вплив затемнення та використати цей період на користь собі:

Практикуйте медитацію та очищення думок — корисно проводити духовні практики, писати листи прощення. Завершуйте старі справи та проєкти — час сприятливий для підбиття підсумків і перегляду планів. Займайтеся легкою фізичною активністю — йога та дихальні практики допоможуть зберегти спокій. Перебувайте у гармонійному середовищі — уникнення зайвого шуму та хаосу сприятиме емоційній стабільності.

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