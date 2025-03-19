Ретроградний Меркурій 2025 — як пережити складний період та що не можна робити

Вплив ретроградного Меркурія на людину. Колаж: Новини.LIVE

15 березня розпочався один з найскладніших та найнапруженіших періодів з погляду астрології — ретроградний Меркурій. Він триватиме три тижні — до 7 квітня й створюватиме проблеми з комунікацією та прийняттям рішень.

Як правильно пережити ретроградний Меркурій без втрат і зайвого стресу та що категорично не можна робити в цей період, розповідаємо далі.

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Весняний ретроградний Меркурій відбуватиметься у знаках Овна та Риб. Це принесе як певні труднощі, так і можливості:

Меркурій в Овні (до 22 березня): ризик імпульсивних рішень, конфліктів, поспішних висновків.

ризик імпульсивних рішень, конфліктів, поспішних висновків. Меркурій у Рибах (від 23 березня й до 7 квітня): схильність до ілюзій, заплутаних ситуацій, але водночас — посилення інтуїції.

Пам'ятайте, ретроградний Меркурій — це не тільки період труднощів, а й можливість переглянути свої плани, виправити помилки та підготуватися до нових звершень.

Вплив ретроградного Меркурія на життя. Фото: shutterstock.com

Які головні проблеми періоду ретроградного Меркурія

Астрологи зазначають, що ретроградний Меркурій з 15 березня по 7 квітня принесе нам такі основні проблеми:

Інформаційний хаос. Потік дезінформації посилюється, а факти можуть спотворюватися. Нерозуміння у спілкуванні. Люди можуть неправильно сприймати ваші слова, що провокує конфлікти. Схильність до самообману. Підвищується ризик ідеалізувати ситуації та людей. Підвищена тривожність. Загальна емоційна напруженість може спричиняти стрес, втому та нервозність.

Вплив ретроградного Меркурія на людину. Фото: freepik.com

Що не можна робити у ретроградний Меркурій

Щоб уникнути проблем з 15 березня по 7 квітня, дотримуйтеся таких застережень астрологів:

не починайте нові проєкти;

не підписуйте важливі угоди;

не купуйте техніку та електроніку — велика ймовірність несправностей;

не приймайте кардинальних рішень у кар'єрі чи особистому житті;

не давайте обіцянок, які важко виконати;

не вступайте в конфлікти, особливо через дрібниці.

Ретроградний Меркурій. Фото: google.com

Як пережити період ретроградного Меркурія без втрат та стресу

Щоб цей час пройшов максимально спокійно, дотримуйтеся простих рекомендацій:

Фільтруйте інформацію. Перевіряйте новини, не довіряйте чуткам, аналізуйте отримані відомості. Обмежте спілкування з токсичними людьми. Зосередьтеся на тих, хто приносить вам підтримку та позитив. Практикуйте тишу та самоаналіз. Виділіть час для роздумів, медитації та аналізу минулих помилок. Дбайте про емоційний та фізичний стан. Сон, фізична активність та здорова їжа допоможуть уникнути стресу. Перемикайтеся на творчість. Малювання, письмо, музика — чудові способи висловити емоції та знизити рівень напруги.

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