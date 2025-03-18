Ретроградний Меркурій 2025 — якому знаку Зодіаку чекати радикальних змін

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій, який триватиме з 15 березня по 9 квітня, буде одним з найпотужніших астрологічних періодів, що безумовно вплине на всі знаки Зодіаку. Проте один представник зодіакального кола відчує цей вплив найбільше. Він опиниться в епіцентрі космічних змін, які перевернуть його життя з ніг на голову.

Як ретроградний Меркурій змінить життя цього знаку Зодіаку, читайте у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Саме для Скорпіонів цей період буде неймовірно насиченим на події. Якщо ви давно відчували, що застрягли в рутині або йдете не тим шляхом, Всесвіт нарешті дасть вам знак. Робота, стосунки, навіть світогляд — усе може кардинально змінитися.

У фінансовій сфері можливі раптові витрати, але вони стануть поштовхом до пошуку нових джерел доходу. Дехто зі Скорпіонів може несподівано змінити професію або навіть переїхати в інше місто чи країну через зміну роботи.

Астрологи не виключають, що можуть з'являться несподівані новини, які вплинуть на особисте життя. Щодо світогляду, ретроградний Меркурій змусить переглянути свої життєві цінності. Ви можете усвідомити, що ваші пріоритети більше не відповідають вашим справжнім бажанням.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Астрологи радять Скорпіонам у період з 15 березня по 7 квітня особливо серйозно ставитися до своїх почуттів та контролювати негативні емоції. Імпульсивність може зіграти злий жарт.

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