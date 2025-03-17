Яким знакам Зодіаку варто чекати на пропозицію руки та серця до кінця березня 2025

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для багатьох закоханих пар березень може стати знаковим місяцем, який змінить їх життя назавжди. За словами астрологів, трьом знакам Зодіаку варто готуватися до періоду, який відзначиться романтикою, пристрастю та головним питанням: "Ти вийдеш за мене?".

Хто зі знаків Зодіаку отримає пропозицію руки та серця до кінця березня 2025 року — дізнавайтесь у нашому астрологічному прогнозі.

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Телець

Тельцям березень принесе тепло, чуттєвість та взаєморозуміння у стосунки з другою половинкою. Саме в цей період настане момент, коли ви будете готові зробити цей важливий крок — поєднати ваші серця. Можливо, це буде несподівано для вас, але романтична атмосфера і глибокі почуття зроблять все ідеальним. Астрологи радять не приховувати своїх емоцій.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Лев

Горді та пристрасні Леви у березні можуть почути найочікуваніші слова від коханої людини. У перший місяць весни Всесвіт сприятиме розвитку серйозних стосунків, а також створить чудові умови для побудови щасливого майбутнього. Для тих, хто давно у стосунках, цей час принесе романтичні сюрпризи та доленосні рішення. Велика ймовірність, що партнер піднесе вам пропозицію у несподіваній атмосфері. Тож, готуйтеся до яскравих емоцій та сліз радості.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Скорпіон

Скорпіони, які славляться своєю пристрастю та глибокими почуттями, у березні відчують, як їхнє особисте життя виходить на новий рівень. Сприятливі планети активізують енергію кохання, і ваша друга половинка нарешті зважиться на серйозний крок. Якщо ви відчували, що стосунки заходять у глухий кут, то будьте певні — березень принесе несподіваний, але дуже приємний поворот. Головне — дайте партнеру зрозуміти, що ви відкриті до спільного майбутнього.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

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