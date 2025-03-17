Каким знакам Зодиака стоит ждать предложения руки и сердца до конца марта 2025 года

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для многих влюбленных пар март может стать знаковым месяцем, который изменит их жизнь навсегда. По словам астрологов, трем знакам Зодиака стоит готовиться к периоду, который отметится романтикой, страстью и главным вопросом: "Ты выйдешь за меня?".

Кто из знаков Зодиака получит предложение руки и сердца до конца марта 2025 года — узнавайте в нашем астрологическом прогнозе.

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Телец

Тельцам март принесет тепло, чувственность и взаимопонимание в отношения со второй половинкой. Именно в этот период наступит момент, когда вы будете готовы сделать этот важный шаг — соединить ваши сердца. Возможно, это будет неожиданно для вас, но романтическая атмосфера и глубокие чувства сделают все идеальным. Астрологи советуют не скрывать своих эмоций.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Лев

Гордые и страстные Львы в марте могут услышать самые долгожданные слова от любимого человека. В первый месяц весны Вселенная будет способствовать развитию серьезных отношений, а также создаст прекрасные условия для построения счастливого будущего. Для тех, кто давно в отношениях, это время принесет романтические сюрпризы и судьбоносные решения. Велика вероятность, что партнер преподнесет вам предложение в неожиданной атмосфере. Поэтому, готовьтесь к ярким эмоциям и слезам радости.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Скорпион

Скорпионы, которые славятся своей страстью и глубокими чувствами, в марте почувствуют, как их личная жизнь выходит на новый уровень. Благоприятные планеты активизируют энергию любви, и ваша вторая половинка наконец решится на серьезный шаг. Если вы чувствовали, что отношения заходят в тупик, то будьте уверены — март принесет неожиданный, но очень приятный поворот. Главное — дайте партнеру понять, что вы открыты к совместному будущему.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака невероятно повезет в коридор затмений 14-29 марта.

Напомним, мы делились, каким знакам Зодиака следует экономить в марте, чтобы не оказаться на грани бедности.

Также мы рассказывали, какому знаку Зодиака ждать радикальных изменений в первый месяц весны.