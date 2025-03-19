Ретроградный Меркурий 2025 — как пережить сложный период и что нельзя делать

Влияние ретроградного Меркурия на человека. Коллаж: Новини.LIVE

15 марта начался один из самых сложных и напряженных периодов с точки зрения астрологии — ретроградный Меркурий. Он продлится три недели — до 7 апреля и будет создавать проблемы с коммуникацией и принятием решений.

Как правильно пережить ретроградный Меркурий без потерь и лишнего стресса, а также что категорически нельзя делать в этот период, рассказываем далее.

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Весенний ретроградный Меркурий пройдёт в знаках Овна и Рыб. Это принесет как определенные трудности, так и возможности:

Меркурий в Овне (до 22 марта): риск импульсивных решений, конфликтов, поспешных выводов.

риск импульсивных решений, конфликтов, поспешных выводов. Меркурий в Рыбах (с 23 марта и до 7 апреля): склонность к иллюзиям, запутанным ситуациям, но при этом — усиление интуиции.

Помните, ретроградный Меркурий — это не только период трудностей, но и возможность пересмотреть свои планы, исправить ошибки и подготовиться к новым свершениям.

Влияние ретроградного Меркурия на жизнь. Фото: shutterstock.com

Какие главные проблемы периода ретроградного Меркурия

Астрологи отмечают, что ретроградный Меркурий с 15 марта по 7 апреля принесёт следующие проблемы:

Информационный хаос. Поток дезинформации усиливается, а факты могут искажаться. Непонимание в общении. Люди могут неправильно воспринимать ваши слова, что провоцирует конфликты. Склонность к самообману. Повышается риск идеализировать ситуации и людей. Повышенная тревожность. Общая эмоциональная напряженность может вызывать стресс, усталость и нервозность.

Влияние ретроградного Меркурия на человека. Фото: freepik.com

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Чтобы избежать проблем с 15 марта по 7 апреля, придерживайтесь таких предостережений астрологов:

не начинайте новые проекты;

не подписывайте важные сделки;

не покупайте технику и электронику — велика вероятность неисправностей;

не принимайте кардинальных решений в карьере или личной жизни;

не давайте обещаний, которые трудно выполнить;

не вступайте в конфликты, особенно по пустякам.

Ретроградный Меркурий. Фото: google.com

Как пережить период ретроградного Меркурия без потерь и стресса

Чтобы это время прошло максимально спокойно, придерживайтесь простых рекомендаций:

Фильтруйте информацию. Проверяйте новости, не доверяйте слухам, анализируйте полученные сведения. Ограничьте общение с токсичными людьми. Сосредоточьтесь на тех, кто приносит вам поддержку и позитив. Практикуйте тишину и самоанализ. Выделите время для размышлений, медитации и анализа прошлых ошибок. Заботьтесь об эмоциональном и физическом состоянии. Сон, физическая активность и здоровая пища помогут избежать стресса. Переключайтесь на творчество. Рисование, письмо, музыка — отличные способы выразить эмоции и снизить уровень напряжения.

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