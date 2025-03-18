Яким знакам Зодіаку ретроградний Меркурій принесе небувалу удачу — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Зазвичай ретроградний Меркурій асоціюється в усіх з великими труднощами, викликами та хаосом. Однак це не завжди відповідає дійсності, адже навіть цей період може стати часом успіху. Астрологи вже назвали знаки Зодіаку, якім зворотний рух Меркурія подарує небувалу удачу. З 15 березня по 7 квітня ці щасливчики матимуть шанс для особистісного та фінансового зростання.

Хто ж з представників зодіакального кола отримає від ретроградного Меркурія небувалу удачу, дізнавайтесь у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Овен

Для Овнів ретроградний Меркурій готує справжній фінансовий прорив — це може бути вигідна угода, підвищення або нове джерело доходу. Також саме цей період буде ідеальним для навчання, підвищення кваліфікації та роботи над собою. Головне — на шляху до своєї мети діяти за чітко визначеним планом.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець

У період з 15 березня по 7 квітня Всесвіт підштовхуватиме Тельців до змін. Можливо, доведеться розірвати зв'язки, які більше не відповідають вашим цінностям, або переглянути свої цілі. Проте, не варто цього боятися. Будь-які зміни приведуть вас до більш гармонійного та успішного життя. Якщо ви готові сміливо рухатися вперед, доля щедро винагородить вас.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Риби

Ретроградний Меркурій підштовхуватиме Риб до дій. Ви довго мріяли та будували плани, але настав час усе це реалізовувати. Ваша інтуїція підкаже правильний шлях, а можливості буквально самі знайдуть вас. Використовуйте цей період для особистісного зростання та реалізації своїх талантів. Найголовніше — вірити у власні сили та сміливо рухатися до мети.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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