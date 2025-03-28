Перехід на літній час 2025 в Україні — як пережити переведення годинників без стресу

Дівчина прокинулася від будильника. Фото: freepik.com

Уже зовсім скоро українці знову перейдуть на літній час. Проте переведення годинників зазвичай супроводжується значним стресом для організму. Це може погіршити самопочуття, викликати порушення сну, зниження концентрації та підвищення рівня тривожності. В зоні особливого ризику люди з хронічними захворюваннями та люди, які мають фіксований робочий графік.

Щоб пережити перехід на літній час без зайвих нервів та стресу, ділимося простими порадами.

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Коли переводити годинники на літній час у 2025 році

Цьогоріч перехід на літній час в Україні відбудеться в ніч з 29 на 30 березня. О 03:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину вперед — на 04:00. Це означає, що ніч покоротшає на одну годину, а день почнеться раніше.

Сучасні електронні пристрої, як смартфони та комп'ютери, автоматично змінять час, але механічні годинники, годинники в автомобілях та побутові прилади доведеться перевести вручну.

Дівчина переводить годинник. Фото: depositphotos.com

Як переведення годинників впливає на наш організм

Перехід на літній час може мати значний вплив на здоров'я людини. Навіть невелика зміна часу, яка порушує звичний режим сну, може спричинити такі проблеми, як:

порушення сну і безсоння;

підвищена втома;

сонливість;

зниження концентрації та продуктивності;

зростання рівня стресу;

розлади апетиту;

коливання настрою та підвищена дратівливість.

Особливо складно адаптуватися до зміни часу людям, чия робота має фіксований графік. В середньому організму потрібно від 3 до 10 днів для повної адаптації до нового режиму.

Цей перехід важче переживають люди з хронічними захворюваннями, літні люди та діти. За даними досліджень, в перші дні після переведення годинників зростає кількість звернень до лікарів з приводу серцево-судинних захворювань, а також збільшується ймовірність дорожньо-транспортних пригод через знижену увагу водіїв.

Дівчина відчуває сонливість. Фото: freepik.com

Як пережити перехід на літній час без стресу

Щоб пом'якшити вплив переведення годинників на організм, лікарі радять кілька простих, але ефективних заходів:

Поступово адаптуйтесь до нового режиму. Почніть змінювати час сну ще за кілька днів до переходу на літній час. Лягайте спати на 10-15 хвилин раніше кожного вечора. Це допоможе організму звикнути до нових умов без сильного стресу. Дотримуйтеся регулярного режиму сну. У перші дні після переведення годинників важливо спати та прокидатися в один і той самий час. Це допоможе організму швидше налаштуватися на новий режим. Обмежте вживання кофеїну та алкоголю. У період адаптації намагайтеся зменшити споживання кофеїну та алкоголю, особливо ввечері, оскільки вони можуть погіршити якість сну. Будьте активними. Регулярні фізичні вправи допомагають нормалізувати біоритми та покращити сон. Проте важливо уникати інтенсивних тренувань ближче до вечора. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Прогулянки на свіжому повітрі, особливо вранці, допоможуть організму швидше адаптуватися до змін у режимі дня. Правильне харчування. Легка вечеря за кілька годин до сну допоможе швидше заснути. Уникайте важкої їжі та великих порцій ввечері. Створіть комфортні умови для сну. Темна, тиха і прохолодна спальня сприятиме кращому відпочинку. Використовуйте маску для сну або щільні штори, щоб заблокувати світло.

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