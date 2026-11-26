Зодиакальный круг, девушка с телефоном. Коллаж: Новини.LIVE

Ноябрь 2026 года еще удивит нескольких представителей зодиакального круга. В последние дни осени этим знакам Зодиака станет известна информация, способная изменить ход событий в их жизни. Особенно важным днем станет 28 ноября, когда Венера в Весах образует благоприятный аспект с Юпитером во Льве.

Кто из знаков Зодиака получит судьбоносные новости в последние дни ноября 2026 года, рассказала астролог Стефани Кампос для издания Cosmopolitan, передает Новини.LIVE.

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Какие знаки Зодиака получат важные новости в конце ноября 2026 года

Близнецы

Наконец-то придет известие, которого вы так долго ждали. Оно может касаться человека, к которому вы испытываете романтические чувства. У вас появится повод с оптимизмом смотреть в будущее. В конце осени особенно важно не упустить возможности, которые помогут вам осуществить давние желания. Не бойтесь проявлять инициативу. Будьте открыты для общения и знакомств, особенно 28 ноября.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: pixabay.com

Рак

Судьба готовит Ракам приятный сюрприз в профессиональной сфере. Новости, которые вы можете получить на работе, подарят ощущение финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Ваши таланты наконец-то могут быть оценены по достоинству. Позвольте себе порадоваться собственным достижениям. Не преуменьшайте свои заслуги и не отказывайтесь от перспектив из-за страха перед ответственностью. 28, 29 и 30 ноября будьте открыты для общения.

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Знак Зодиака Рак. Фото: pixabay.com

Лев

Последние дни осени станут для вас отправной точкой на пути к большой мечте. Обнадеживающие новости помогут приблизиться к реализации личных целей. Вы можете получить поддержку. Смело озвучивайте свои идеи и желания. Не позволяйте сомнениям помешать вам воспользоваться благоприятным моментом. Сделайте первый шаг навстречу переменам, чтобы начать декабрь с новыми планами и верой в собственный успех. 30 ноября стоит использовать для реализации задуманного.

Знак Зодиака Лев. Фото: pixabay.com

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