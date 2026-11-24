Зодиакальный круг, женщина за ноутбуком. Коллаж: Новини.LIVE

Последний месяц 2026 года принесет неожиданные повороты в профессиональной жизни пяти знакам Зодиака. Для них декабрь станет временем смелых решений. Им откроются новые карьерные перспективы. Главное — не упустить момент, ведь некоторые предложения могут оказаться поистине судьбоносными.

Каким знакам Зодиака конец года откроет новые профессиональные перспективы, рассказала астролог Тереза Рид для The Old Farmer's Almanac, передает Новини.LIVE.

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Каким знакам Зодиака декабрь 2026 принесет изменения в карьере

Рак

Декабрь станет началом нового этапа в вашей карьере. Уже в первые дни месяца работы станет больше. Вас ждут многочисленные встречи, срочные задачи. Придется принимать ответственные решения. Однако усилия не будут напрасными. Новолуние, которое наступит 9 декабря, подарит возможность получить повышение или перейти на новую работу. Это шанс выйти на совершенно иной карьерный уровень. Если вы давно стремились к большей ответственности или лучшей должности, не стесняйтесь заявить о своих амбициях.

Знак Зодиака Рак. Фото: pixabay.com

Скорпион

Декабрь начнется с приятного финансового сюрприза. К концу года вопросы заработка и профессиональных перспектив выйдут на первый план. У вас будет возможность пересмотреть свои доходы и задуматься о том, как улучшить материальное положение. Особое внимание астролог советует обратить на 9 декабря. Именно в этот день может поступить выгодное предложение или хорошая новость. Такие изменения помогут увереннее смотреть в будущее. Не упустите возможность, если перед вами откроются новые профессиональные горизонты.

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Знак Зодиака Скорпион. Фото: pixabay.com

Весы

Последний месяц года обещает возможности для улучшения финансового положения. Особенно важно не преуменьшать собственные достижения, ведь они могут привлечь внимание руководства. Самой важной датой станет 24 декабря. По прогнозу Терезы Рид, полнолуние осветит вашу карьерную сферу. Именно тогда возможны профессиональное признание или долгожданное повышение. Если вы месяцами работали над сложным проектом, его результаты могут помочь вам укрепить свои позиции.

Знак Зодиака Весы. Фото: pixabay.com

Рыбы

Декабрь подарит вам один из самых приятных профессиональных моментов года. Уже с первых дней месяца внимание будет приковано к вашим рабочим достижениям. А после 6 декабря вы сможете особенно убедительно презентовать собственные идеи и произвести хорошее впечатление на руководство. 9 декабря откроется шанс получить повышение. Не бойтесь брать на себя ответственность или претендовать на более высокую должность. А после 12 декабря, когда Юпитер начнет ретроградное движение, появится повод рассмотреть и другие варианты профессионального развития. В частности, это благоприятный период для поиска новых карьерных возможностей.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: pixabay.com

Лев

Самые интересные события на работе могут развернуться ближе к концу года. Если раньше вы оставались в тени или выполняли привычные задачи, ситуация может измениться после 21 декабря. С переходом Солнца в знак Козерога вам могут предложить возглавить важный рабочий проект. Это будет прекрасная возможность проявить организаторские способности и доказать, что вы готовы к большей ответственности. А уже после 25 декабря влияние Меркурия поможет вам находить нужные слова и мотивировать коллег. Не отказывайтесь от возможности проявить лидерские качества. Новый опыт станет важным шагом в вашей карьере.

Знак Зодиака Лев. Фото: pixabay.com

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