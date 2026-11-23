Зодиакальный круг, красивая улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Полная Луна в Близнецах взойдет на небе уже 24 ноября. Для трех знаков Зодиака она станет началом особенно счастливого периода. Давние проблемы начнут решаться, а во многих сферах жизни появится долгожданная ясность. А самое приятное то, что судьба готовит для них сюрпризы.

Новини.LIVE со ссылкой на Spiritualify рассказывает, каким трем знакам Зодиака ноябрьское полнолуние принесет счастливые перемены.

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Рыбы

В последнее время вы, возможно, переживали из-за неопределенности в отношениях или вопросов, на которые никак не могли найти ответы. Полнолуние подарит вам настоящее душевное спокойствие. После 24 ноября ситуация начнет проясняться. Приятные сдвиги возможны и в профессиональной сфере. Идея, которую вы долго откладывали, наконец-то получит шанс на воплощение. Астролог советует не бояться перемен и чаще прислушиваться к собственным желаниям.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: pixabay.com

Близнецы

Ноябрьское полнолуние произойдет в вашем знаке, поэтому его влияние будет особенно ощутимым. Ближайшие дни принесут ответ, которого вы ждали неделями или даже месяцами. Возможно, вам предложат работу, о которой вы давно мечтали, одобрят важный проект или наконец-то оценят ваши способности. Не менее приятные события возможны в личной жизни. Главное — не распыляйте силы на десятки возможностей. Настоящее счастье придет, когда вы наконец определитесь, чего хотите.

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Знак зодиака Близнецы. Фото: pixabay.com

Дева

Для Дев полнолуние 24 ноября станет моментом долгожданной победы. Вы много работали, вкладывали силы в важные дела, но результаты не всегда оправдывали ожидания. Теперь ситуация может измениться. Возможно и решение финансового вопроса, который долгое время не давал вам покоя. В любви также наступает благоприятный период. После 25 ноября Марс придаст вам решимости для новых начинаний. Не преуменьшайте свои достижения — вы заслужили радость и признание.

Знак Зодиака Дева. Фото: pixabay.com

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