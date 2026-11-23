Зодіакальне коло, красива усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Повний Місяць у Близнюках зійде на небі вже 24 листопада. Для трьох знаків Зодіаку він стане початком особливо щасливого періоду. Давні проблеми почнуть вирішуватися, а у багатьох сферах життя з'явиться довгоочікувана ясність. А найприємніше те, що доля готує для них сюрпризи.

Новини.LIVE з посиланням на Spiritualify розповідає, яким трьом знакам Зодіаку листопадова повня принесе щасливі зміни.

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Риби

Останнім часом ви могли переживати через невизначеність у стосунках або питання, на які ніяк не знаходили відповіді. Повня подарує вам справжній душевний спокій. Після 24 листопада ситуація почне прояснюватися. Приємні зрушення можливі й у професійній сфері. Ідея, яку ви довго відкладали, нарешті матиме шанс на втілення. Астрологиня радить не боятися змін і частіше прислухатися до власних бажань.

Знак Зодіаку Риби. Фото: pixabay.com

Близнюки

Листопадова повня відбудеться у вашому знаку, тому її вплив буде особливо відчутним. Найближчі дні принесуть відповідь, на яку ви чекали тижнями або навіть місяцями. Можливо, вам запропонують роботу, про яку ви давно мріяли, схвалять важливий проєкт або нарешті оцінять ваші здібності. Не менш приємні події можливі в особистому житті. Головне — не розпорошуйте сили на десятки можливостей. Справжнє щастя прийде, коли ви нарешті визначитеся, чого хочете.

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Знак Зодіаку Близнюки. Фото: pixabay.com

Діва

Для Дів повний Місяць 24 листопада стане моментом довгоочікуваної перемоги. Ви багато працювали, вкладали сили у важливі справи, але результати не завжди виправдовували очікування. Тепер ситуація здатна змінитися. Можливе й розв'язання фінансового питання, яке тривалий час не давало вам спокою. У коханні також настає сприятливий період. Після 25 листопада Марс додасть вам рішучості для нових починань. Не знецінюйте свої досягнення — ви заслужили на радість і визнання.

Знак Зодіаку Діва. Фото: pixabay.com

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