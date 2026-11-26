Зодіакальне коло, дівчина з телефоном. Колаж: Новини.LIVE

Листопад 2026 року ще здивує кількох представників зодіакального кола. В останні дні осені цим знакам Зодіаку відкриється інформація, яка здатна змінити хід подій у їхньому житті. Особливо важливим днем стане 28 листопада, коли Венера у Терезах утворить сприятливий аспект із Юпітером у Леві.

Хто зі знаків Зодіаку отримає доленосні новини в останні дні листопада 2026 року, розповіла астрологиня Стефані Кампос для видання Cosmopolitan, передає Новини.LIVE.

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Які знаки Зодіаку отримають важливі новини наприкінці листопада 2026 року

Близнюки

Нарешті надійде звістка, на яку ви так довго чекали. Вона може стосуватися людини, до якої ви маєте романтичні почуття. У вас з'явиться привід з оптимізмом дивитися у майбутнє. Наприкінці осені особливо важливо не проґавити можливості, які допоможуть вам здійснити давні бажання. Не бійтеся проявляти ініціативу. Будьте відкритими до спілкування та знайомств, особливо 28 листопада.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: pixabay.com

Рак

Приємний сюрприз доля готує Ракам у професійній сфері. Новини, які ви можете отримати на роботі, подарують відчуття фінансової стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Ваші таланти нарешті можуть оцінити належним чином. Дозвольте собі порадіти власним досягненням. Не применшуйте своїх заслуг та не відмовляйтеся від перспектив через страх перед відповідальністю. 28, 29 та 30 листопада будьте відкритими до спілкування.

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Знак Зодіаку Рак. Фото: pixabay.com

Лев

Останні дні осені стануть для вас відправною точкою на шляху до великої мрії. Обнадійливі новини допоможуть наблизитися до реалізації особистих цілей. Ви можете отримати підтримку. Сміливо озвучуйте свої ідеї та бажання. Не дозволяйте сумнівам завадити вам скористатися сприятливим моментом. Зробіть перший крок назустріч змінам, щоб розпочати грудень із новими планами та вірою у власний успіх. 30 листопада варто використати для реалізації задуманого.

Знак Зодіаку Лев. Фото: pixabay.com

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