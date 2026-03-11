Видео
Главная Праздники Три знака Зодиака будут сиять от счастья уже скоро — кто они

Три знака Зодиака будут сиять от счастья уже скоро — кто они

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 01:45
Каким знакам Зодиака улыбнется удача уже с 11 марта 2026 — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Планета удачи и оптимизма Юпитер наконец завершила свое ретроградное движение и вернулась к привычному ритму. Как говорят астрологи, с 11 марта энергия этой планеты возвращает в жизнь трех знаков Зодиака счастье. Для них начинается период позитивных перемен.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, для кого уже сейчас начинается новая эра вдохновения, уверенности и особой удачи.

Овен

Прямое движение Юпитера поможет вам увидеть перспективы и снова поверить в собственные силы. С 11 марта вы почувствуете, что пришло время действовать. Появится уверенность в своих знаниях и навыках. Ближайшие несколько недель будут благоприятны для завершения серьезных дел, новых начинаний, собеседований.

Рак

Энергия планеты удачи Юпитера подарит вам особый период веры в себя и людей. Вы будете чувствовать поддержку окружающих. Благодаря этому вы решитесь на идею или решение, которое раньше казалось рискованным. Новое дело, проект или изменение направления может открыть перед вами возможности, о которых вы даже не мечтали.

Водолей

Сейчас для вас особенно важным становится видение будущего. Вы четко чувствуете, в каком направлении хотите двигаться. С 11 марта начинается период, когда ваши идеи и мечты могут быстро приобретать реальные формы. Это время, когда важно не откладывать планы и не ждать идеального момента.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
