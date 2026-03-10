Каким знакам Зодиака неделя 9-15 марта 2026 подарит романтику — гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вторая неделя весны начинается с романтического вайба. Энергия любви и вдохновения, которую будет посылать нам Вселенная, особенно сильно повлияет на пять знаков Зодиака. Для этих счастливчиков период с 9 по 15 марта будет благоприятным для укрепления отношений, откровенных разговоров и даже знакомств.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие знаки Зодиака погрузятся в любовь на этой неделе.

Дева

Наступает время, когда стоит прислушаться к собственным чувствам. У Дев, которые имеют пару, появится шанс улучшить отношения, добавить теплоты и страсти. Неделя будет способствовать откровенным разговорам и проявлениям заботы. Почувствовать настоящую близость помогут даже простые вещи: совместный ужин, прогулка и тому подобное. Одиноким Девам астрологи советуют не бояться открываться новым знакомствам. Важно позволить другому человеку увидеть вас настоящих.

Козерог

10 марта Юпитер завершает ретроградность, что станет для вас началом нового периода в любви. Появится ощущение ясности: вы поймете, чего именно хотите от отношений. Для тех, кто имеет любимого человека, это хорошее время для совместных планов и серьезных решений. Одиноким Козерогам жизнь дает шанс встретить человека, с которым возможно настоящее будущее.

Близнецы

11 марта Луна в Стрельце поможет освободиться от груза прошлых переживаний. Это хороший момент, чтобы окончательно отпустить старые обиды. Астрологи советуют честно ответить себе на вопрос: что именно мешает двигаться вперед. Для тех, кто в отношениях, важными станут искренние разговоры. А одиноким Близнецам эта неделя может принести шанс на новое знакомство.

Скорпион

Неделя может стать переломной в любви. 12 марта Марс соединится с Северным узлом в Рыбах, а это указывает на судьбоносные события. В отношениях появится момент выбора: двигаться вперед вместе или честно признать, что ваши пути разные. Если вы сделаете выбор в пользу любви, отношения могут стать значительно крепче. Одинокие Скорпионы также могут заметить изменения — в жизнь начнут приходить люди, которые ищут серьезных и долговременных отношений.

Весы

13 марта гармоничный аспект между Лилит в Стрельце и Венерой в Овне создаст особую атмосферу для искренних разговоров. Вам станет легче говорить о своих чувствах и желаниях. Если в отношениях накопились невысказанные мысли или сомнения, пришло время открыто их обсудить. Для одиноких Весов эта неделя может стать началом чего-то нового.

