Финансовый гороскоп на неделю 9-15 марта 2026 — кто главные счастливчики

Новые возможности в финансовой сфере ждут нескольких представителей зодиакального круга. Как говорят астрологи, период с 9 по 15 марта будет для этих счастливчиков знаковым благодаря Юпитеру в Раке, который 10 марта переходит в прямое движение. Планета успеха принесет прилив энергии, новые идеи и желание улучшить свое материальное положение. Усилят темы стабильности и комфорта также астероиды Веста в Рыбах и Церера в Тельце.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому же из знаков Зодиака больше всего повезет с 9 по 15 марта.

Близнецы

Новая весенняя неделя обещает вам открыть неожиданные денежные возможности. Внимательно присматривайтесь к предложениям, которые будут поступать. Этот период будет особенно благоприятен для реализации идей, поиска работы, участия в новых проектах. Действуйте уверенно и не сомневайтесь в собственных способностях.

Овен

15 марта астероид Церера переходит в знак Тельца, помогая вам ответственнее относиться к поставленным целям. Энергия может принести новые возможности для заработка. Эта и следующая неделя будут благоприятными для пересмотра бюджета и важных финансовых решений. Астрологи советуют составить финансовый план хотя бы на ближайший месяц.

Водолей

Начало недели может принести новый взгляд на собственную ценность и работу. 9 марта астероид Веста переходит в знак Рыб, заставляя задуматься о балансе между доходами и качеством жизни. В это время Вселенная будет подталкивать вас честно оценить свой труд. Астрологи советуют не бояться заявлять о своих профессиональных способностях.

