Фінансовий гороскоп на тиждень 9-15 березня 2026 — яким знакам Зодіаку пощастить

Всесвіт готує нові можливості у сфері фінансів декільком представникам зодіакального кола. За словами астрологів, період з 9 по 15 березня буде для щасливчиків знаковим завдяки Юпітеру в Раку, що 10 березня переходить у прямий рух. Планета принесе приплив енергії, нові ідеї та бажання покращити своє матеріальне становище. На додачу астероїди Веста у Рибах та Церера у Тельці підсилять теми стабільності та комфорту.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку найбільше пощастить з 9 по 15 березня.

Близнюки

Новий весняний тиждень обіцяє вам відкрити неочікувані грошові можливості. Уважно придивляйтесь до пропозицій, які надходитимуть. Цей період буде особливо сприятливий для реалізації ідей, пошуку роботи, участі у нових проєктах. Дійте впевнено та не сумнівайтеся у власних здібностях.

Овен

15 березня астероїд Церера переходить у знак Тельця, допомагаючи вам відповідальніше ставитися до поставлених цілей. Енергія може принести нові можливості для заробітку. Цей та наступний тиждень будуть сприятливими для перегляду бюджету та важливих фінансових рішень. Астрологи радять скласти фінансовий план хоча б на найближчий місяць.

Водолій

Початок тижня може принести новий погляд на власну цінність і роботу. 9 березня астероїд Веста переходить у знак Риб, змушуючи задуматися про баланс між доходами та якістю життя. У цей час Всесвіт підштовхуватиме вас чесно оцінити свою працю. Астрологи радять не боятися заявляти про свої професійні здібності.

