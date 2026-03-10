Гороскоп на март 2026 — каким знакам Зодиака ждать судьбоносных встреч

Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Порой даже случайные знакомства могут привести к большим переменам. Как говорят астрологи, именно такие ждут два знака Зодиака в марте. Даже короткий разговор может принести вдохновение или помочь понять, чего хочется от жизни.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов, каким знакам Зодиака готовиться к судьбоносным знакомствам в первый месяц весны.

Весы

Новый человек или даже люди, которые встретятся на вашем пути в марте, могут изменить ваше отношение к отношениям и карьере. Вы переосмыслите собственные приоритеты и поймете свои истинные желания и стремления. Используйте новые знакомства как возможность для развития и новых перспектив.

Рыбы

Вас ждет интересная встреча в конце марта. В жизни может появиться человек, который поможет посмотреть на будущее совсем под другим углом. Астрологи отмечают, даже короткий разговор может стать началом важных изменений. Не отказывайтесь от новых знакомств и приглашений.

