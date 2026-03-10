Яким знакам Зодіаку тиждень 9-15 березня 2026 принесе романтику й кохання — гороскоп

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий весняний тиждень несе особливу романтичну енергію, яка особливо сильно вплине на п'ять знаків Зодіаку. Для них період з 9 по 15 березня буде сприятливим для зміцнення стосунків, відвертих розмов і навіть знайомств.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які знаки Зодіаку поринуть у кохання на цьому тижні.

Діва

Настає час, коли варто прислухатися до власних почуттів. У Дів, які мають пару, з'явиться шанс покращити стосунки, додати теплоти та пристрасті. Тиждень сприятиме відвертим розмовам і проявам турботи. Відчути справжню близькість допоможуть навіть прості речі: спільна вечеря, прогулянка тощо. Самотнім Дівам астрологи радять не боятися відкриватися новим знайомствам. Важливо дозволити іншій людині побачити вас справжніх.

Козеріг

10 березня Юпітер завершує ретроградність, що стане для вас початком нового періоду у коханні. З'явиться відчуття ясності: ви зрозумієте, чого саме хочете від стосунків. Для тих, хто має кохану людину, це гарний час для спільних планів і серйозних рішень. Самотнім Козорогам життя дає шанс зустріти людину, з якою можливе справжнє майбутнє.

Близнюки

11 березня Місяць у Стрільці допоможе звільнитися від тягаря минулих переживань. Це хороший момент, щоб остаточно відпустити старі образи. Астрологи радять чесно відповісти собі на питання: що саме заважає рухатися вперед. Для тих, хто у стосунках, важливими стануть щирі розмови. А самотнім Близнюкам цей тиждень може принести шанс на нове знайомство.

Скорпіон

Тиждень може стати переломним у коханні. 12 березня Марс з'єднається з Північним вузлом у Рибах — а це вказує на доленосні події. У стосунках з'явиться момент вибору: рухатися вперед разом або чесно визнати, що ваші шляхи різні. Якщо ви зробите вибір на користь кохання, стосунки можуть стати значно міцнішими. Самотні Скорпіони також можуть помітити зміни — у життя почнуть приходити люди, які шукають серйозних і довготривалих стосунків.

Терези

13 березня гармонійний аспект між Ліліт у Стрільці та Венерою в Овні створить особливу атмосферу для щирих розмов. Вам стане легше говорити про свої почуття і бажання. Якщо у стосунках накопичилися невисловлені думки або сумніви, настав час відкрито їх обговорити. Для самотніх Терезів цей тиждень може стати початком чогось нового.

