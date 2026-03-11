Які знаки Зодіаку вступають в еру удачі вже з 11 березня 2026 — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Планета удачі та оптимізму Юпітер нарешті завершила свій ретроградний рух та повернулася до звичного ритму. Як кажуть астрологи, з 11 березня вона повертає щастя у життя трьох знаків Зодіаку. Для них починається період приємних змін.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, для кого вже зараз починається нова ера натхнення, впевненості та особливої удачі.

Овен

Прямий рух Юпітера допоможе вам побачити перспективи та знову повірити у власні сили. З 11 березня ви відчуєте, що настав час діяти. З'явиться впевненість у своїх знаннях та навичках. Найближчі кілька тижнів будуть найсприятливіші для завершення серйозних справ, нових починань, співбесід.

Рак

Енергія планети удачі Юпітера подарує вам особливий період віри у себе та людей. Ви відчуватимете підтримку оточення. Завдяки цьому ви наважитеся на ідею або рішення, яке раніше здавалося ризикованим. Нова справа, проєкт чи зміна напрямку може відкрити перед вами можливості, про які ви навіть не мріяли.

Водолій

Зараз для вас особливо важливим стає бачення майбутнього. Ви чітко відчуваєте, у якому напрямку бажаєте рухатись. З 11 березня починається період, коли ваші ідеї та мрії можуть швидко набувати реальних форм. Це час, коли важливо не відкладати плани та не чекати ідеального моменту.

