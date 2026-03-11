Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Три знаки Зодіаку будуть на сьомому небі від щастя вже скоро

Три знаки Зодіаку будуть на сьомому небі від щастя вже скоро

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 01:45
Які знаки Зодіаку вступають в еру удачі вже з 11 березня 2026 — гороскоп
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Планета удачі та оптимізму Юпітер нарешті завершила свій ретроградний рух та повернулася до звичного ритму. Як кажуть астрологи, з 11 березня вона повертає щастя у життя трьох знаків Зодіаку. Для них починається період приємних змін. 

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, для кого вже зараз починається нова ера натхнення, впевненості та особливої удачі.

Реклама
Читайте також:
Овен

Прямий рух Юпітера допоможе вам побачити перспективи та знову повірити у власні сили. З 11 березня ви відчуєте, що настав час діяти. З'явиться впевненість у своїх знаннях та навичках. Найближчі кілька тижнів будуть найсприятливіші для завершення серйозних справ, нових починань, співбесід.

Рак

Енергія планети удачі Юпітера подарує вам особливий період віри у себе та людей. Ви відчуватимете підтримку оточення. Завдяки цьому ви наважитеся на ідею або рішення, яке раніше здавалося ризикованим. Нова справа, проєкт чи зміна напрямку може відкрити перед вами можливості, про які ви навіть не мріяли.

Водолій

Зараз для вас особливо важливим стає бачення майбутнього. Ви чітко відчуваєте, у якому напрямку бажаєте рухатись. З 11 березня починається період, коли ваші ідеї та мрії можуть швидко набувати реальних форм. Це час, коли важливо не відкладати плани та не чекати ідеального моменту.

Ділимося іншими прогнозами астрологів, які можуть вас зацікавити

Яким знакам Зодіаку тиждень 9-15 березня подарує романтику.

Кому особливо щаститиме з грошима до кінця цього тижня.

На кого зі знаків Зодіаку чекають доленосні зустрічі у березні.

Кому перший місяць весни принесе справжнє щастя.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 11 березня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації