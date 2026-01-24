Видео
Трем знакам Зодиака невероятно повезет на выходные 24-25 января

Дата публикации 24 января 2026 06:43
Каким знакам Зодиака повезет на выходные 24-25 января 2026 — прогноз астрологов
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новые зимние выходные мы встречаем с волной легкой и позитивной энергии. Нескольким знакам Зодиака она дарит настоящую удачу. Астрологи говорят: 24-25 января могут изменить настроение, планы и даже направление мыслей.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга эти выходные сулят максимум позитива.

Телец

Эти выходные принесут вам уверенность в собственных решениях. Возможна финансовая удача: неожиданная скидка, выгодная покупка или предложение, от которого сложно отказаться. Общение с близкими будет теплым и вдохновляющим. Если вы давно откладывали важный разговор, это именно то время, когда он может быть удачным.

Лев

В этот уикенд вы можете оказаться в нужном месте в нужное время. Возможно яркое событие, приглашение или встреча, которая поднимет самооценку и настроение. Удача будет на вашей стороне в вопросах самореализации, творчества и личных делах.

Водолей

Для вас 24 и 25 января могут стать неожиданно теплыми и легкими. Астрологи прогнозируют приятные новости, связанные с друзьями, семьей или личными планами. Удача проявится в мелочах, которые сложатся в очень красивую картину.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
