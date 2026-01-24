Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідні 24-25 січня 2026 — прогноз астрологів

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Нові зимові вихідні ми зустрічаємо з хвилею легкої та позитивної енергії. Декільком знакам Зодіаку вона дарує справжню удачу. Астрологи кажуть: 24-25 січня можуть змінити настрій, плани і навіть напрямок думок.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола ці вихідні обіцяють максимум позитиву.

Телець

Ці вихідні принесуть вам впевненість у власних рішеннях. Можлива фінансова удача: несподівана знижка, вигідна покупка або пропозиція, від якої складно відмовитися. Спілкування з близькими буде теплим та надихаючим. Якщо ви давно відкладали важливу розмову, це саме той час, коли вона може бути вдалою.

Лев

У цей вікенд ви можете опинитися у потрібному місці в потрібний час. Можлива яскрава подія, запрошення або зустріч, яка підніме самооцінку і настрій. Удача буде на вашому боці в питаннях самореалізації, творчості та особистих справах.

Водолій

Для вас 24 та 25 січня можуть стати несподівано теплими і легкими. Астрологи прогнозують приємні новини, пов'язані з друзями, родиною або особистими планами. Удача проявиться у дрібницях, які складуться у дуже гарну картину.

