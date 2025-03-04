Какие цветы нельзя дарить на 8 марта 2025, чтобы не навлечь беду

Только не дарите эти цветы на 8 марта, иначе привлечете беду
Мало кто знает, но далеко не все цветы можно покупать женщинам на восьмое марта, ведь некоторые из них могут серьезно навредить. Мы рассказываем, какие растения категорически нельзя дарить в Международный женский день, чтобы не навлечь беду.
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Какие растения не стоит дарить женщине на восьмое марта
Красные гвоздики
Эти цветы ассоциируются с кладбищем, ведь люди обычно кладут их у подножия памятника, а вот их острые лепестки считаются признаком агрессии. Кроме того, с таким цветком раньше ассоциировалась кровь, поэтому считается, что он может навлечь беду.
"Уставший" букет
Если вы покупаете цветы, которые вот-вот завянут, можете даже не ждать счастья на лице женщины. Особенно это касается женщин в возрасте, которым такие цветы категорически нельзя дарить. Дело в том, что они могут неправильно вас понять, а потому у вас будут проблемы.
Искусственные цветы
И хотя эти цветы считаются вечными, их обычно покупают на похороны, поэтому ни в коем случае не выбирайте их на подарок на восьмое марта.
Цветы ярко-красных цветов
Цветы красного оттенка считаются своеобразным признанием в любви, поэтому если вы не хотите показать, что у вас к девушке сильная страсть, лучше не дарите их. Но в противном случае обязательно выбирайте такие растения на подарок.
Цветы с резким запахом
Никогда не дарите женщине или девушке цветы, которые очень сильно пахнут, ведь вы можете навредить здоровью. Дело в том, что растения с резким ароматом могут спровоцировать возникновение головной боли или даже аллергической реакции.
Кактусы
Конечно, если женщина любит ухаживать за этими маленькими растениями дома, тогда это идеальный для нее подарок. Но обычно кактусы считаются символом агрессивного отношения к женщине, поэтому на восьмое марта лучше забыть об этой идее.
Цветы желтого цвета
Запомните, что желтые цветы символизируют разлуку и расставание, поэтому если вы подарите в Международный женский день растения такого цвета, девушка может подумать, что вы ей изменили или хотите закончить отношения.
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