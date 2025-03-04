Какие цветы нельзя дарить на 8 марта 2025, чтобы не навлечь беду

Мужчина, который дарит женщине букет тюльпанов. Фото: Pinterest

Мало кто знает, но далеко не все цветы можно покупать женщинам на восьмое марта, ведь некоторые из них могут серьезно навредить. Мы рассказываем, какие растения категорически нельзя дарить в Международный женский день, чтобы не навлечь беду.

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Какие растения не стоит дарить женщине на восьмое марта

Красные гвоздики

Эти цветы ассоциируются с кладбищем, ведь люди обычно кладут их у подножия памятника, а вот их острые лепестки считаются признаком агрессии. Кроме того, с таким цветком раньше ассоциировалась кровь, поэтому считается, что он может навлечь беду.

Гвоздики ярко-красного оттенка. Фото: Pixabay

"Уставший" букет

Если вы покупаете цветы, которые вот-вот завянут, можете даже не ждать счастья на лице женщины. Особенно это касается женщин в возрасте, которым такие цветы категорически нельзя дарить. Дело в том, что они могут неправильно вас понять, а потому у вас будут проблемы.

Комнатный цветок, который начинает увядать. Фото: Pinterest

Искусственные цветы

И хотя эти цветы считаются вечными, их обычно покупают на похороны, поэтому ни в коем случае не выбирайте их на подарок на восьмое марта.

Несколько искусственных растений на столе. Фото: Freepik

Цветы ярко-красных цветов

Цветы красного оттенка считаются своеобразным признанием в любви, поэтому если вы не хотите показать, что у вас к девушке сильная страсть, лучше не дарите их. Но в противном случае обязательно выбирайте такие растения на подарок.

Маленькие ярко-красные цветы. Фото: Pinterest

Цветы с резким запахом

Никогда не дарите женщине или девушке цветы, которые очень сильно пахнут, ведь вы можете навредить здоровью. Дело в том, что растения с резким ароматом могут спровоцировать возникновение головной боли или даже аллергической реакции.

Цветы с резким запахом в вазе. Фото: Pinterest

Кактусы

Конечно, если женщина любит ухаживать за этими маленькими растениями дома, тогда это идеальный для нее подарок. Но обычно кактусы считаются символом агрессивного отношения к женщине, поэтому на восьмое марта лучше забыть об этой идее.

Несколько разновидностей кактусов на столе. Фото: Pinterest

Цветы желтого цвета

Запомните, что желтые цветы символизируют разлуку и расставание, поэтому если вы подарите в Международный женский день растения такого цвета, девушка может подумать, что вы ей изменили или хотите закончить отношения.

Букет тюльпанов желтого цвета. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие цветы лучше дарить женщине на восьмое марта.

Ранее мы рассказывали о том, что можно подарить любимой девушке в Международный женский день.

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