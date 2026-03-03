Какие знаки Зодиака поверят в чудеса в лунное затмение 3 марта 2026 — Таро

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Лунное затмение и полнолуние в знаке Девы мы встречаем уже сегодня, 3 марта. Эти два невероятно мощные астрологические события станут временем, когда эмоции становятся глубже, интуиция обостряется, а судьба показывает правильный путь. Мистические карты Таро назвали тех, кто по-настоящему поверит в чудеса.

Новини.LIVE рассказывает, кому Таро пророчат шанс получить неожиданный подарок от судьбы.

Реклама

Читайте также:

Рак — карта Таро "Звезда"

Лунное затмение принесет вам внутреннее исцеление. Ваша жизнь наконец-то выйдет на белую полосу. Возможна помощь от человека, которому вы доверяете. Но не стоит спешить с решениями. Если не уверены, слушайте интуицию, она не подведет.

Скорпион — карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая)

Лунное затмение станет для вас моментом завершения сложного периода, вызвавшего напряжение. Именно в это время вы имеете шанс отпустить страхи, которые мешают двигаться вперед. Не прокручивайте негативные сценарии в голове, а сосредоточьтесь на важных делах.

Телец — карта Таро "Солнце"

"Солнце" намекает на радостное событие, хорошую новость или ощущение эмоционального тепла. Могут решиться вопросы, которые долго стояли на месте. Будьте открыты к предложениям и не отказывайтесь от шансов на перемены. Обращайте внимание на случайные совпадения, ведь именно через них может прийти важная подсказка.

Весы — карта Таро "Туз кубков"

Лунное затмение может принести ощущение счастья через простые вещи. Маленькое чудо может проявиться в виде теплых слов, приятной встречи или неожиданного душевного спокойствия. Это хорошее время для начала новых чувств, творческого проекта или важного разговора, который давно откладывался. Прислушайтесь к сердцу перед принятием решений.

Рыбы — карта Таро "Луна"

Во время затмения вы можете почувствовать сильный внутренний сигнал относительно важного дела. Доверяйте своим ощущениям и не игнорируйте сны или случайные совпадения. Если вы давно ждали ответа, он может прийти неожиданно и почти мистически.

Также делимся другими интересными астрологическими прогнозами

Каким знакам Зодиака полнолуние в Деве подарит небывалую удачу.

Что ждет каждый знак Зодиака в это Кровавое полнолуние в Деве.

Каким знакам Зодиака ретроградный Меркурий, который пройдет с 26 февраля по 20 марта, принесет серьезные изменения в жизни.