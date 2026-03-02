Полнолуние 3 марта 2026 — каким знакам Зодиака фантастически повезет

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние в Деве пройдет вместе с лунным затмением 3 марта. Это будет одно из самых мощных астрологических событий весны. Энергия, что будет "бушевать" в этот период, способна положительно повлиять на сферы карьеры и финансов. Но особенно большую удачу следует ждать четырем знакам Зодиака. Для них это время самореализации и судьбоносных решений.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга в это мартовское полнолуние повезет по-настоящему.

Телец

Вам полнолуние в Деве может помочь в сфере финансов и творчества. В этот период возможны неожиданные поступления, выгодные предложения или новый источник дохода. После 3 марта будет благоприятное время для смены работы или реализации собственной идеи или дела.

Рак

Вам полнолуние принесет долгожданную ясность. Особенно повезет в сфере обучения, документов и поездок. Вы можете решить сложную ситуацию, получить важную новость или предложение, которое изменит ваше будущее. Энергия Девы будет помогать вам избегать ошибок и принимать верные решения.

Скорпион

Полнолуние в Деве активирует сферу социальных связей и карьеры. Вам может повезти из-за других людей. Кто-то порекомендует вас, поддержит идею или сделает выгодное предложение. Отвечайте на сообщения, соглашайтесь на встречи, говорите о своих планах. Именно активность поможет использовать шанс на максимум.

Козерог

Для вас это один из самых сильных моментов весны. Полнолуние в Деве гармонично взаимодействует с вашей стихией. Астрологи прогнозируют успех в переговорах, начатых делах. Вы можете получить повышение или одобрение проекта, над которым долго работали. Это также отличное время для запуска масштабных планов.

