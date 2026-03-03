Місячне затемнення 3 березня 2026 — які знаки Зодіаку повірять у дива за Таро

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 березня, ми зустрічаємо місячне затемнення та повню, що відбудуться у знаку Діви. Це час, коли емоції стають глибшими, інтуїція загострюється, а доля ніби підказує правильний шлях. Містичні карти Таро визначили щасливчиків, яким цей час принесе справжні дива.

Новини.LIVE розповідає, кому Таро віщують шанс отримати несподіваний подарунок від долі.

Реклама

Читайте також:

Рак — карта Таро "Зірка"

Місячне затемнення принесе вам внутрішнє зцілення. Ваше життя нарешті вийде на білу смугу. Можлива допомога від людини, якій ви довіряєте. Але не варто поспішати з рішеннями. Якщо не впевнені, слухайте інтуїцію, вона не підведе.

Скорпіон — карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

Місячне затемнення стане для вас моментом завершення складного періоду, що викликало напруження. Саме у цей час ви маєте шанс відпустити страхи, які заважають рухатися вперед. Не прокручуйте негативні сценарії у голові, а зосередьтеся на важливих справах.

Телець — карта Таро "Сонце"

"Сонце" натякає на радісну подію, хорошу новину або відчуття емоційного тепла. Можуть вирішитися питання, які довго стояли на місці. Будьте відкриті до пропозицій і не відмовляйтеся від шансів на зміни. Звертайте увагу на випадкові збіги, адже саме через них може прийти важлива підказка.

Терези — карта Таро "Туз кубків"

Місячне затемнення може принести відчуття щастя через прості речі. Маленьке диво може проявитися у вигляді теплих слів, приємної зустрічі або несподіваного душевного спокою. Це хороший час для початку нових почуттів, творчого проєкту або важливої розмови, яка давно відкладалася. Прислухайтеся до серця перед прийняттям рішень.

Риби — карта Таро "Місяць"

Під час затемнення ви можете відчути сильний внутрішній сигнал щодо важливої справи. Довіряйте своїм відчуттям і не ігноруйте сни або випадкові збіги. Якщо ви давно чекали на відповідь, вона може прийти несподівано і майже містично.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Яким знакам Зодіаку повня у Діві подарує небувалу удачу.

Що чекає на кожен знак Зодіаку у цей Кривавий повний Місяць у Діві.

Яким знакам Зодіаку ретроградний Меркурій, який пройде з 26 лютого по 20 березня, принесе серйозні зміни у життя.