Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Місячне затемнення змусить повірити у дива ці знаки Зодіаку за Таро

Місячне затемнення змусить повірити у дива ці знаки Зодіаку за Таро

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 06:04
Місячне затемнення 3 березня 2026 — які знаки Зодіаку повірять у дива за Таро
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 березня, ми зустрічаємо місячне затемнення та повню, що відбудуться у знаку Діви. Це час, коли емоції стають глибшими, інтуїція загострюється, а доля ніби підказує правильний шлях. Містичні карти Таро визначили щасливчиків, яким цей час принесе справжні дива.

Новини.LIVE розповідає, кому Таро віщують шанс отримати несподіваний подарунок від долі.

Реклама
Читайте також:
Рак — карта Таро "Зірка"

Місячне затемнення принесе вам внутрішнє зцілення. Ваше життя нарешті вийде на білу смугу. Можлива допомога від людини, якій ви довіряєте. Але не варто поспішати з рішеннями. Якщо не впевнені, слухайте інтуїцію, вона не підведе. 

Скорпіон — карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

Місячне затемнення стане для вас моментом завершення складного періоду, що викликало напруження. Саме у цей час ви маєте шанс відпустити страхи, які заважають рухатися вперед. Не прокручуйте негативні сценарії у голові, а зосередьтеся  на важливих справах.

Телець — карта Таро "Сонце"

"Сонце" натякає на радісну подію, хорошу новину або відчуття емоційного тепла. Можуть вирішитися питання, які довго стояли на місці. Будьте відкриті до пропозицій і не відмовляйтеся від шансів на зміни. Звертайте увагу на випадкові збіги, адже саме через них може прийти важлива підказка.

Терези — карта Таро "Туз кубків"

Місячне затемнення може принести відчуття щастя через прості речі. Маленьке диво може проявитися у вигляді теплих слів, приємної зустрічі або несподіваного душевного спокою. Це хороший час для початку нових почуттів, творчого проєкту або важливої розмови, яка давно відкладалася. Прислухайтеся до серця перед прийняттям рішень.

Риби — карта Таро "Місяць"

Під час затемнення ви можете відчути сильний внутрішній сигнал щодо важливої справи. Довіряйте своїм відчуттям і не ігноруйте сни або випадкові збіги. Якщо ви давно чекали на відповідь, вона може прийти несподівано і майже містично.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Яким знакам Зодіаку повня у Діві подарує небувалу удачу.

Що чекає на кожен знак Зодіаку у цей Кривавий повний Місяць у Діві.

Яким знакам Зодіаку ретроградний Меркурій, який пройде з 26 лютого по 20 березня, принесе серйозні зміни у життя.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 3 березня Місячне затемнення карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації