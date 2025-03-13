Лунное затмение 14 марта 2025 года — что нельзя делать, чтобы не навлечь несчастье

Запреты в лунное затмение 14 марта. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 14 марта, отметится особым астрологическим событием — произойдет полное лунное затмение. В дополнение полная Луна будет находиться под влиянием знака Девы и приобретет красный оттенок. Астрологи отмечают, что это время может сопровождаться повышенной эмоциональностью, неожиданными событиями и внутренним напряжением. Если действовать опрометчиво, можно навлечь на себя неприятности и несчастья.

Чтобы избежать негативного влияния, стоит знать, что категорически нельзя делать во время лунного затмения 14 марта 2025 года. Об этом и расскажем вам в статье далее.

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Как и где наблюдать лунное затмение 14 марта

Как уже было сказано, лунное затмение произойдет 14 марта. Тень Земли начнет "поглощать" Луну в 5:57 по киевскому времени. А самая интересная часть затмения продлится с 08:26 до 09:31.

К сожалению, в Украине астрономическое явление будет видно плохо, поскольку оно будет происходить на рассвете, но можно воспользоваться онлайн-трансляциями из обсерваторий. А вот лучшие условия для наблюдения будут в Северной и Южной Америке.

Лунное затмение в марте. Фото: google.com

Влияние лунного затмения 14 марта на человека

Этот день будет чрезвычайно важен с астрологической точки зрения, ведь полная Луна будет находиться в педантичном, серьезном и критическом знаке Девы, что будет склонять нас к наведению порядка как в мыслях, так и в делах, а также заставит переосмыслить жизнь и взгляды. Время будет способствовать завершению старых процессов, выявлению скрытых эмоций и даже кардинальным жизненным изменениям.

Но в то же время лунное затмение будет усиливать энергию полнолуния и может вызвать перепады настроения, чрезмерную критичность, фатальность в мыслях и внутреннее напряжение. Астрологи советуют использовать этот период для самоанализа, отдыха и духовного развития. Важно избегать импульсивных решений и не поддаваться негативным мыслям.

Яркое лунное затмение. Фото: shutterstock.com

Что категорически нельзя делать во время лунного затмения 14 марта 2025 года

Во время лунного затмения 14 марта 2025 года энергия нестабильна, а эмоции обострены, поэтому некоторые действия могут привести к негативным последствиям. Вот что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь несчастье:

1. Начинать новые дела или принимать серьезные решения

Энергетика затмения хоть и мощная, но нестабильная, поэтому важные дела могут пойти не по плану. Действия, совершенные в этот день, могут иметь непредсказуемые последствия.

2. Кардинально менять свою жизнь

Не рекомендуется увольняться, переезжать, начинать или разрывать отношения. Влияние затмения может искажать восприятие реальности, и вы можете пожалеть о своих поступках.

3. Выяснять отношения и вступать в конфликты

В этот день эмоции обострены, что может привести к серьезным ссорам и недоразумениям. Случайный спор может перерасти в затяжной конфликт или испортить отношения навсегда.

4. Перегружать себя физически и эмоционально

Организм во время затмения становится более уязвимым. Истощение может негативно сказаться на здоровье и общем состоянии. Давайте себе время на перерыв или перезагрузку.

5. Посещать массовые мероприятия и находиться в толпе

Общая энергетическая напряженность может вызвать дискомфорт, повышенную тревожность или даже агрессивные ситуации.

6. Давать обещания и брать на себя обязательства

Обстоятельства могут быстро измениться, что сделает выполнение взятых обязательств сложным или нежелательным.

7. Заниматься магическими практиками и гаданием

Энергия затмения нестабильна, поэтому любые ритуалы могут иметь непредсказуемые последствия и даже привести к страшным несчастьям.

8. Игнорировать сигналы организма

Важно прислушиваться к своим ощущениям, избегать чрезмерного стресса и давать себе время на восстановление.

Ранее мы писали, как пережить без потрясений Кровавое полнолуние в Деве и использовать энергию Луны себе на пользу.

Напомним, мы рассказывали, что следует обязательно выбросить до начала коридора затмений, чтобы избежать несчастий.

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