Місячне затемнення 14 березня 2025 року — що не можна робити, щоб не накликати нещастя

Заборони у місячне затемнення 14 березня. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 14 березня, відзначиться особливою астрологічною подією — відбудеться повне місячне затемнення. На додачу повний Місяць перебуватиме під впливом знаку Діви та набуде червоного відтінку. Астрологи зазначають, що цей час може супроводжуватися підвищеною емоційністю, неочікуваними подіями та внутрішньою напругою. Якщо діяти необачно, можна накликати на себе неприємності та нещастя.

Щоб уникнути негативного впливу, варто знати, що категорично не можна робити під час місячного затемнення 14 березня 2025 року. Про це й розповімо вам у статті далі.

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Як і де спостерігати місячне затемнення 14 березня

Як вже було сказано, місячне затемнення розпочнеться 14 березня. Тінь Землі почне "поглинати" Місяць о 5:57 за київським часом. А найцікавіша частина затемнення триватиме з 08:26 до 09:31.

На жаль, в Україні астрономічне явище буде видно погано, оскільки воно відбуватиметься на світанку, але можна скористатися онлайн-трансляціями з обсерваторій. А от найкращі умови для спостереження будуть у Північній та Південній Америці.

Місячне затемнення у березні. Фото: google.com

Вплив місячного затемнення 14 березня на людину

Цей день буде надзвичайно важливий з астрологічного погляду, адже повний Місяць перебуватиме у педантичному, серйозному та критичному знаку Діви, що схилятиме нас до наведення порядку як в думках, так і у справах, а також змусить переосмислити життя та погляди. Час сприятиме завершенню старих процесів, виявленню прихованих емоцій і навіть кардинальним життєвим змінам.

Та водночас місячне затемнення підсилюватиме енергію повні й може викликати перепади настрою, надмірну критичність, фатальність у думках та внутрішню напругу. Астрологи радять використовувати цей період для самоаналізу, відпочинку та духовного розвитку. Важливо уникати імпульсивних рішень і не піддаватися негативним думкам.

Яскраве місячне затемнення. Фото: shutterstock.com

Що категорично не можна робити під час місячного затемнення 14 березня 2025 року

Під час місячного затемнення 14 березня 2025 року енергія нестабільна, а емоції загострені, тому деякі дії можуть призвести до негативних наслідків. Ось що категорично не можна робити, щоб не накликати нещастя:

1. Розпочинати нові справи або приймати серйозні рішення

Енергетика затемнення хоч і потужна, але нестабільна, тому важливі справи можуть піти не за планом. Дії, здійснені в цей день, можуть мати непередбачувані наслідки.

2. Кардинально змінювати своє життя

Не рекомендується звільнятися, переїжджати, починати або розривати стосунки. Вплив затемнення може спотворювати сприйняття реальності, і ви можете пошкодувати про свої вчинки.

3. З'ясовувати стосунки та вступати в конфлікти

У цей день емоції загострені, що може призвести до серйозних сварок і непорозумінь. Випадкова суперечка може перерости у затяжний конфлікт або зіпсувати стосунки назавжди.

4. Перевантажувати себе фізично та емоційно

Організм під час затемнення стає більш вразливим. Виснаження може негативно позначитися на здоров'ї та загальному стані. Давайте собі час на перерву або перезавантаження.

5. Відвідувати масові заходи та перебувати в натовпі

Загальна енергетична напруженість може спричинити дискомфорт, підвищену тривожність або навіть агресивні ситуації.

6. Давати обіцянки та брати на себе зобов'язання

Обставини можуть швидко змінитися, що зробить виконання взятих зобов'язань складним або небажаним.

7. Займатися магічними практиками та ворожінням

Енергія затемнення нестабільна, тому будь-які ритуали можуть мати непередбачувані наслідки й навіть призвести до страшних нещасть.

8. Ігнорувати сигнали організму

Важливо прислухатися до своїх відчуттів, уникати надмірного стресу та давати собі час на відновлення.

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