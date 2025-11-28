Каким знакам Зодиака повезет в последние выходные осени 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Последние выходные осени 2025 года обещают особую энергию, которую не спутаете ни с чем. Карты Таро уже "подсказывают", кому эти дни принесут настоящее чудо. Это не о случайных совпадениях и не об абстрактных надеждах, а о конкретных возможностях, которые открываются пяти знакам Зодиака лишь в конце ноября.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга карты Таро обещают особый успех и глубокое внутреннее обновление 29 и 30 ноября.

Реклама

Читайте также:

Пять знаков Зодиака, которых ждет чудо в последние выходные осени 2025

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

Последние осенние выходные принесут вам неожиданности в виде интересного предложения, нового шанса или решения вопроса, который тянулся месяцами. В отношениях открывается простор для откровенного разговора, который изменит все к лучшему. Совет карт Таро: примите любое изменение как подарок, а не как вызов. Успех на вашей стороне.

Телец — карта Таро "Девятка Кубков"

Для вас эти выходные станут моментом исполнения личного желания. "Девятка Кубков" в раскладе карт Таро часто говорит об удовлетворении, внутренней гармонии и эмоциональном комфорте. Вы можете получить известие, которого давно ждали, или наконец решить вопрос, связанный с домом или семьей. Вас окружит атмосфера тепла и поддержки. Позвольте себе немного роскоши и отдыха.

Близнецы — карта Таро "Маг"

Последние дни осени открывают вам путь, где все зависит от вашей инициативы. "Маг" — это сила слова, решения и уверенности. Вам удастся убедить кого-то в важном для вас деле, получить выгодную договоренность или начать новый проект. В отношениях — период честности и активных действий с вашей стороны. Используйте свою харизму и интеллект на максимум, потому что удача поддерживает смелых.

Лев — карта Таро "Императрица"

Ваши выходные наполнятся творчеством, вдохновением и заботой о себе. "Императрица" часто указывает на финансовое улучшение, приятные подарки или неожиданное поступление ресурсов. Вы можете получить комплимент, повышение или новую возможность в работе. В семейных делах — гармония и тепло. Таро советуют черпать силу в спокойствии и красоте, ведь это время создано для того, чтобы вы расцвели.

Стрелец — карта Таро "Солнце"

Ваши 29 и 30 ноября станут по-настоящему счастливыми. "Солнце" в Таро — одна из лучших карт, обещающая ясность, радость, легкие решения и ощущение победы. Это отличные дни для путешествий, встреч, романтических моментов и новых начинаний. В финансах — стабилизация или очень приятная новость. Позвольте себе быть открытыми и искренними, ведь именно это приведет вас к чуду.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака улыбнется финансовая фортуна до конца осени.

Кому декабрь 2025 года принесет бешеную энергию.

Кто встретит судьбоносные события в первый месяц зимы.

Какие знаки Зодиака попадут в водоворот перемен до конца 2025 года.