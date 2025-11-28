Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить в останні вихідні осені 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Останні вихідні осені 2025 року обіцяють особливу енергію, яку не сплутаєте ні з чим. Карти Таро вже "підказують", кому ці дні принесуть справжнє диво. Це не про випадкові збіги і не про абстрактні надії, а про конкретні можливості, які відкриваються п'ятьом знакам Зодіаку лише наприкінці листопада.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола карти Таро обіцяють особливий успіх і глибоке внутрішнє оновлення 29 та 30 листопада.

П'ять знаків Зодіаку, на які чекає диво в останні вихідні осені 2025

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Останні осінні вихідні принесуть вам несподіванки у вигляді цікавої пропозиції, нового шансу або рішення питання, яке тягнулося місяцями. У стосунках відкривається простір для відвертої розмови, яка змінить все на краще. Порада карт Таро: прийміть будь-яку зміну як подарунок, а не як виклик. Успіх на вашому боці.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Для вас ці вихідні стануть моментом виконання особистого бажання. "Дев'ятка Кубків" у розкладі карт Таро часто говорить про задоволення, внутрішню гармонію та емоційний комфорт. Ви можете отримати звістку, на яку давно чекали, або нарешті вирішити питання, пов'язане з домом чи родиною. Вас оточить атмосфера тепла та підтримки. Дозвольте собі трохи розкоші і відпочинку.

Близнюки — карта Таро "Маг"

Останні дні осені відкривають вам шлях, де все залежить від вашої ініціативи. "Маг" — це сила слова, рішення і впевненості. Вам вдасться переконати когось у важливій для вас справі, отримати вигідну домовленість або почати новий проєкт. У стосунках — період чесності та активних дій з вашого боку. Використовуйте свою харизму та інтелект на максимум, бо удача підтримує сміливих.

Лев — карта Таро "Імператриця"

Ваші вихідні наповняться творчістю, натхненням і турботою про себе. "Імператриця" часто вказує на фінансове покращення, приємні подарунки або несподіване надходження ресурсів. Ви можете отримати комплімент, підвищення або нову можливість у роботі. У сімейних справах — гармонія і тепло. Таро радять черпати силу у спокої та красі, адже цей час створений для того, щоб ви розквітли.

Стрілець — карта Таро "Сонце"

Ваші 29 та 30 листопада стануть по-справжньому щасливими. "Сонце" у Таро — одна з найкращих карт, що обіцяє ясність, радість, легкі рішення та відчуття перемоги. Це чудові дні для подорожей, зустрічей, романтичних моментів та нових починань. У фінансах — стабілізація або дуже приємна новина. Дозвольте собі бути відкритими та щирими, адже саме це приведе вас до дива.

